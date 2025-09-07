Chủ tịch và Tổng giám đốc Vietnam Airlines có thu nhập thế nào?

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực.

Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 58.550 tỷ đồng, tăng mạnh so với doanh thu hơn 52.983 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, HVN ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 11.190 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2024, lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận hơn 1.125 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính giảm mạnh từ 2.925 tỷ đồng xuống còn 1.647 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm còn hơn 1.577 tỷ đồng, lãi trong công ty liên kết tăng mạnh đạt gần 46 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 1.078 tỷ đồng.

Kết quả HVN ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 6.612 tỷ đồng, tăng mạnh so với lợi nhuận thuần chỉ hơn 1.022 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, HVN ghi nhận lợi nhuận ròng 6.442 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của hãng bay trong những năm gần đây.

Thu nhập của Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà trong nửa đầu năm 2025 tăng 38% so với cùng kỳ - Ảnh: HVN

Lý giải về lợi nhuận tăng, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 14,42%, tương đương tăng hơn 5.963 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này là do thị trường vận tải phục hồi, Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác trở lại, cũng như mở thêm các đường bay mới nhiều triển vọng tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh khả quan chủ yếu do công ty mẹ và các công ty con (trừ Pacific Airlines) đều kinh doanh có lãi cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2025, Vietnam Airlines cũng mạnh tay chi trả thù lao cho dàn lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, HVN đã chi 7,095 tỷ đồng để trả thù lao cho ban lãnh đạo công ty, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa nhận thù lao 793,4 triệu trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh so với thù lao chỉ gần 572 triệu nửa đầu năm 2024, tương đương mỗi tháng nhận thù lao hơn 132 triệu đồng; 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Trường Giang và Tạ Mạnh Hùng nhận thù lao 662,5 triệu đồng, tăng gần 45%.

Tổng giám đốc Lê Hồng Hà nhận thù lao 701,6 triệu đồng, tăng đáng kể so với thù lao chỉ 506,8 triệu đồng cùng kỳ năm 2024. Các phó tổng giám đốc Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Cảnh, Nguyễn Thế Bảo, Đặng Anh Tuấn và Đinh Văn Tuấn nhận thù lao 586 triệu đồng, trong khi cùng kỳ thù lao chỉ 408,4 triệu đồng.

Dù ghi nhận lợi nhuận cao trong nửa đầu năm 2025, tuy nhiên Vietnam Airlines vẫn đang lỗ lũy kế hơn 27.389 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm gần 3.099 tỷ đồng.

Thời điểm cuối tháng 6/2025, Vietnam Airlines có tổng tài sản hơn 62.333 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp sở hữu kho tiền hơn 6.835 tỷ đồng, tăng đáng kể so với đầu năm.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm từ hơn 67.530 tỷ đồng xuống còn 65.432 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 14.219 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 4.928 tỷ đồng, cũng giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại kết luận kiểm toán, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại thời điểm 30/6, nợ ngắn hạn của HVN vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 34.290 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm khoảng 3.099 tỷ đồng và khoản phải trả quá hạn khoảng 7.846 tỷ đồng. Khả năng hoạt động liên tục của HVN phụ thuộc vào việc tạo ra dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng duy trì hạn mức tín dụng từ các ngân hàng thương mại và kế hoạch tăng vốn. Điều này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty.