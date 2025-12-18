Loại quả "tốt nhất thế giới" được trồng bạt ngàn ở Việt Nam, chỉ 6 tháng cho thu hoạch, thành đặc sản 35.000 đồng/kg

Đu đủ là một trong những loại hoa quả quen thuộc ở Việt Nam. Quả khi chín có lớp vỏ mỏng, ruột màu cam hoặc vàng, thịt mềm, vị ngọt dịu và mùi thơm nhẹ.

Trước đây, cây đu đủ mọc bạt ngàn tại các miền quê nhưng không mang lại giá trị kinh tế. Đến mùa, quả chín rụng đầy gốc, thậm chí nhiều gia đình còn chặt bỏ để lấy đất trồng cây khác. Hiện nay, đu đủ trở thành loại quả sạch và bổ dưỡng, được ưa chuộng tại các chợ và siêu thị với giá từ 15.000-35.000 đồng/kg tuỳ loại.

Bên cạnh ăn trực tiếp, quả đu đủ còn được làm sinh tố, thạch, trộn salad trái cây hoặc chế biến thành mứt... Trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất" được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng của Anh công bố, đu đủ xếp ở vị trí thứ 14, vượt qua nhiều loại quả hạng sang.

Các giống đu đủ trên thị trường khá đa dạng. Phổ biến nhất là đu đủ ta (đu đủ địa phương), quả thuôn dài, ruột vàng cam, vị ngọt vừa, mùi thơm đặc trưng. Giống đu đủ lùn cây thấp, cho quả sớm, trái to và sai, phù hợp trồng với mật độ cao, được nhiều nông hộ lựa chọn để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, đu đủ ruột đỏ (đu đủ Đài Loan, đu đủ Hồng Phi) đang rất được ưa chuộng nhờ màu sắc bắt mắt, thịt dày, ít hạt, vị ngọt đậm và giòn. Giống này thường cho năng suất cao, quả đồng đều, dễ tiêu thụ tại các chợ và siêu thị. Đu đủ ruột vàng cũng là giống phổ biến, có vị ngọt thanh, mềm, thích hợp ăn tươi và làm sinh tố.

Cây đu đủ bắt đầu cho trái sau khoảng 4-6 tháng và cho thu hoạch quả chín đầu tiên sau 6-9 tháng, tùy giống và điều kiện chăm sóc. Cây này cho quả liên tục quanh năm, nhưng năng suất cao nhất thường vào những năm đầu.

Nhờ mô hình trồng đu đủ, nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu, có nguồn thu nhập ổn định. Phổ biến nhất là đu đủ ruột đỏ và ruột vàng. Người trồng cho biết, trồng đu đủ muốn đạt hiệu quả kinh tế cần làm đất kỹ, chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt và chú trọng khâu chăm sóc, bón phân cho cây. Ngoài phân gốc, người trồng nên bổ sung thêm phân dưỡng lá, nuôi bông và dưỡng trái để cây sinh trưởng khỏe, đậu quả tốt.

Đu đủ dễ mắc một số sâu bệnh như rệp sáp, nhện đỏ, vì vậy cần thường xuyên theo dõi để phòng trừ kịp thời. Đây là loại cây cần nhiều nước nhưng rất sợ úng, do đó phải tưới đủ nước vào mùa nắng và đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa.

Tại nhiều vườn đu đủ, người trồng luôn bố trí mật độ cây hợp lý để cây sinh trưởng khỏe và cho trái đạt chất lượng cao. Việc trồng thưa giúp cây nhận đủ ánh sáng cho quá trình quang hợp, quả phát triển ngon ngọt hơn, đồng thời hạn chế sâu bệnh. Bên cạnh đó, cần ưu tiên lựa chọn những giống đu đủ có bộ rễ khỏe, phát triển tốt để cây đứng vững và cho năng suất ổn định.

Từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 6 tháng, thời gian hái quả kéo dài thêm vài tháng. Quả đu đủ ruột vàng nặng trung bình 1,5–2kg, mỗi cây cho năng suất 20 - 25kg nếu trồng đúng kỹ thuật.