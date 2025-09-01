Công ty của đại gia Nguyễn Duy Hưng muốn tăng vốn lên 25.000 tỷ đồng đang kinh doanh thế nào?

SSI của đại gia Nguyễn Duy Hưng muốn tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) do đại gia Nguyễn Duy Hưng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9 tại TP HCM.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là HĐQT SSI sẽ trình cổ đông phương án chào bán tối đa 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

Nếu phát hành thành công, SSI có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng, bổ sung vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác.

Cùng với đó, vốn điều lệ của SSI có thể nâng lên gần 24.935 tỷ đồng, lấy lại vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường sau khi bị Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vượt qua hồi đầu tháng 6.

SSI của đại gia Nguyễn Duy Hưng vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 25.000 tỷ đồng để mở rộng hoạt động kinh doanh - Ảnh FBNV

Tại kỳ họp này, HĐQT SSI cũng sẽ báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Trong đó, với phương án chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ngày 12/8, HĐQT SSI đã chốt phương án chào bán cho 18 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó có 14 tổ chức và 4 cá nhân, với giá 31.300 đồng/cổ phiếu. Thương vụ dự kiến mang về gần 3.257 tỷ đồng, chủ yếu phân bổ cho chứng chỉ tiền gửi và cho vay ký quỹ.

Danh sách nhà đầu tư gồm nhiều quỹ ngoại, nổi bật là Daiwa Securities Group Inc, một trong những cổ đông lớn của SSI đăng ký mua gần 16 triệu cổ phiếu. Các quỹ thuộc Dragon Capital (VEIL mua 16,8 triệu cổ phiếu, Amersham 10 triệu, Hanoi Investments 8,4 triệu, DC Developing Markets 3,8 triệu) cùng Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (mua 1 triệu)…

Ở nhóm cá nhân, lãnh đạo công ty cũng tham gia, trong đó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Nam dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Ngọc Anh và bà Nguyễn Vũ Thùy Hương mỗi người mua 3 triệu, ông Nguyễn Đức Thông mua 1 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, việc chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được triển khai sau khi hoàn tất đợt phát hành 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ và trước chương trình ESOP.

SSI đang kinh doanh ra sao?

Trước khi công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 25.000 tỷ đồng để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư. hồi đầu tháng 8, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Duy Hưng đã phê duyệt hạn mức tín dụng và bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại VietinBank, dùng tài sản sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay, nhằm bổ sung nguồn lực vốn cho kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán nửa đầu năm của SSI cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 5.152 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 4.280 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Sau khi trừ các chi phí, SSI báo lãi sau thuế nửa đầu năm đạt 1.812 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 1.613 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Tổng tài sản của SSI cũng tăng mạnh từ hơn 73.507 tỷ đồng nửa đầu năm 2024 lên mức 91.984 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2025, công ty chứng khoán này ghi nhận các khoản cho vay và phải thu lên tới hơn 33.130 tỷ đồng, tăng hơn 11.100 tỷ đồng so với đầu năm nay.

Trong đó, riêng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) chiếm tới 32.860 tỷ đồng (tương đương hơn 1,2 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại). Đây cũng là số dư cho vay cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Theo thống kê, quy mô cho vay của SSI thậm chí còn lớn hơn cả một số ngân hàng cỡ nhỏ trên thị trường hiện nay.