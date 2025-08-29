Đại gia BĐS Bắc Ninh vừa bị khởi tố vì trốn thuế hàng tỷ đồng giàu thế nào?

Đại gia BĐS Bắc Ninh bị khởi tố vì trốn thuế

Công an tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Nguyễn Văn San và Phó Giám đốc Bùi Văn Hưng của Công ty TNHH Đại Kim, có địa chỉ tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Theo công bố, Công ty TNHH Đại Kim do Nguyễn Văn San làm Giám đốc có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do Bùi Văn Hưng làm Giám đốc; thỏa thuận cùng nhau góp vốn tham gia đấu thầu dự án dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời, bổ nhiệm Bùi Văn Hưng làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, lợi nhuận dự sẽ ăn chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tháng 11/2020, Công ty TNHH Đại Kim trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích là 64.235,8m². Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế, sau đó, sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan Công an làm việc với bị cáo Nguyễn Văn San về tội trốn thuế - Ảnh BCA

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Công ty TNHH Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn giá trị gia tăng của 103 lô đất, đã kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu bán hàng thực tế, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp nhằm mục đồng đích trốn thuế. Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hoá đơn là hơn 32 tỷ 333 triệu đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ 929 triệu đồng.

Những doanh nghiệp đại gia sinh năm 1977 làm lãnh đạo quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đại Kim được thành lập tháng 9/2003, thời gian qua, công ty này đã nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ. Trong đó, ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2024, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 95 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn San là chủ doanh nghiệp đồng thời giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang đối tác của bị can Nguyễn Văn San trong vụ án trốn thuế này được thành lập tháng 1/2019 tại tỉnh Bắc Giang. Thời điểm tháng 6/2021, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 99,999 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Hưng sinh năm 1978 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Hưng đồng thời là chủ của doanh nghiệp này.

Ngoài vị trí lãnh đạo tại Công ty TNHH Đại Kim, ông Nguyễn Văn San - đại gia BĐS sinh năm 1977 người Bắc Ninh còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đông Tây Bắc Giang, doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2021.

Thời điểm thành lập, công ty này đăng ký 38 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 55 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn gồm Trần Ngọc Ánh góp 2,75 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp, Nguyễn Đình Khanh góp 8,25 tỷ đồng tương đương 15% vốn góp và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại Đông Tây góp 44 tỷ đồng tương đương 80% vốn góp. Trong đó, Bà Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1989, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 4/2022, cơ cấu góp vốn của các cổ đông có sự thay đổi khi cổ đông Lê Thị Phượng nắm giữ 95% vốn góp tương đương 52,25 tỷ đồng, cổ đông Lê Thị Quỳnh góp 2,75 tỷ đồng, tương đương 5% vốn góp. Thời điểm này bà Lê Thị Phương, sinh năm 1980, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 4/2024, ông Nguyễn Văn San giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp này. Đồng thời đại gia sinh năm 1977 cũng được công bố là chủ của doanh nghiệp.