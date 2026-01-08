Khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Ngay sau khi phát hiện kho chứa này, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu thịt mang đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành. Sau khi có kết quả giám định, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh nêu trên.

Tang vật liên quan vụ án.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.