Càng mở rộng kinh doanh, đầu tư lớn cho VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng giàu

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn lực cho VinFast

Trong những năm gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã liên tục sử dụng tiền cá nhân để đầu tư lớn vào hãng xe điện VinFast. Cụ thể, tháng 4/2023, ông Vượng công bố gói hỗ trợ gồm 1 tỷ USD từ tài sản cá nhân, cộng thêm 500 triệu USD do Vingroup tài trợ không hoàn lại và 1 tỷ USD cho vay với thời hạn tối đa 5 năm.

Tháng 11/2024, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup tiếp tục cam kết tài trợ cho VinFast thêm 50.000 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD) từ tiền cá nhân. Còn Vingroup cam kết cho vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng đến năm 2026, đồng thời chuyển đổi khoảng 80.000 tỷ đồng nợ hiện hữu thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Tập đoàn Vingroup cho biết ông Phạm Nhật Vượng đã rót 23.000 tỷ đồng vào VinFast, trong đó riêng quý II giải ngân khoảng 18.000 tỷ đồng.

Tính từ năm 2023 đến hết quý II/2025, tổng số tiền cá nhân mà ông Vượng đã giải ngân cho VinFast lên tới hơn 50.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD quy đổi.

Từ năm 2023 đến nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giải ngân cho VinFast số tiền lên tới 50.000 tỷ đồng

Cũng tính từ tháng 11/2024 đến giữa năm nay, VinFast đã được công ty mẹ Vingroup cho vay thêm hơn 30.500 tỷ đồng (khoảng hơn 1 tỷ USD) theo cam kết.

Với hỗ trợ tài chính lớn từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup, kết quả kinh doanh của VinFast cũng đã có những cải thiện lớn trong nửa đầu năm 2025.

Báo cáo tài chính quý 2/2025 của VinFast cho thấy hãng xe ghi nhận doanh thu 16.609 tỷ đồng (khoảng 663 triệu USD), tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của công ty cải thiện nhờ số lượng ô tô điện được bàn giao tăng 172%, đạt 35.837 chiếc.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lớn hơn doanh thu, khiến công ty lỗ gộp 6.825 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, VinFast lỗ ròng 20.341 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lợi nhuận cũng âm 18.764 tỷ đồng.

Lũy kế hoạch 6 tháng, VinFast ghi nhận doanh thu 32.915 tỷ đồng (hơn 1,3 tỷ USD), gấp hơn hai lần so với thực hiện năm ngoái. Cùng khoảng thời gian, công ty đã bán 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, gấp hơn 3 lần năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lỗ 37.987 tỷ đồng.

Cuối quý II/2025, tổng tài sản của VinFast đạt 181.463 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Doanh nghiệp này đã lỗ lũy kế 305.780 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm 100.232 tỷ đồng.

Vingroup mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi

Về hoạt động kinh doanh, trong tháng 8 vừa qua, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết định bổ sung 2 trụ cột trọng điểm là Hạ tầng và Năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột hiện đang dẫn đầu là Công nghệ - Công nghiệp; Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện Xã hội.

Tại trụ cột Hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam với các mảng hoạt động là công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics…

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed hiện đang đề xuất đầu tư 2 tuyến đường sắt tốc độ cao trong năm 2025. Tại khu vực phía Bắc, công ty sẽ triển khai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài 120,4 km.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bổ sung 2 trụ cột trọng điểm là Hạ tầng và Năng lượng xanh vào hoạt động kinh doanh cốt lõi

Tại khu vực phía Nam, công ty sẽ triển khai tuyến TP.HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/h, kết nối trung tâm Thành phố với biển Cần Giờ chỉ hơn 10 phút thay vì vài tiếng như hiện nay.

Đặc biệt, Vinspeed đã đăng ký và sẵn sàng đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP.HCM xuống chỉ còn hơn 5 giờ.

Bên cạnh mảng công nghiệp đường sắt tốc độ cao, Vingroup sẽ đầu tư Khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Ở trụ cột Năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

Ngày 26/9, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Vingroup đã khởi công dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Trong khi đó, dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW). Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng giàu

Cùng với quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh và dồn lực lớn cho VinFast, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng liên tục tăng nhanh trong năm 2025.

Theo bảng xếp hạng các tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên đến 15,8 tỷ USD, xếp thứ 162 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là bước đại nhảy vọt khi bước vào năm 2025 người giàu nhất Việt Nam vẫn còn đang nằm ngoài top 700 của Forbes.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ cổ phiếu Vingroup (VIC) bứt phá mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng hơn 300% qua đó lập đỉnh mới với 164.000 đồng/cổ phiếu kết phiên giao dịch ngày 26/9.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt qua loạt doanh nhân nổi tiếng trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục hơn 630.000 tỷ đồng, trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam đạt đến cột mốc này.

Với khối tài sản đang nắm giữ trong tay, Chủ tịch Vingroup đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lừng lẫy thế giới, mới nhất là huyền thoại đầu tư Ray Dalio hay Henry Kravis. Trong đó, Ray Dalio là nhà sáng lập và Chủ tịch của Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới. Trong khi Henry Kravis là nhà đồng sáng lập và đồng Chủ tịch của KKR (Kohlberg Kravis Roberts).

Trước khi vượt qua Ray Dalio và Henry Kravis, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã bỏ lại phía sau những tên tuổi “đình đám” như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong, nhà đầu cơ vĩ đại George Soros… trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Cùng với đó, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vượt mức 1 tỷ USD. Hiện Phó chủ tịch Vingroup đang nắm giữ hơn 170,61 triệu cổ phiếu VIC với giá thị trường lên đến hơn 27.980 tỷ đồng. Với khối tài sản đang trực tiếp nắm giữ, bà Phạm Thu Hương có thể trở thành nữ tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam trên bảng xếp hạng của Forbes trong thời gian tới.