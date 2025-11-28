Vòng vàng gần trăm triệu mất tích giữa phố, tìm thấy ở nơi không ai ngờ

4 tiếng nghẹt thở tìm kiếm vòng vàng và cái kết

Chập choạng tối, tại khu du lịch Xi Tang ở Chiết Giang, Trung Quốc, một nữ du khách tên Vương đã vô tình làm rơi một chiếc vòng vàng nặng 26g, giá trị khoảng 26.000 NDT (hơn 94 triệu đồng).

Chiếc vòng bị rơi ở nơi đông đúc người qua lại, cơ hội tìm được vô cùng mỏng manh. Cảnh sát khu vực sau khi biết tin đã ngay lập tức huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ cô Vương tìm lại chiếc vòng quý.

Từ các góc tường, từng con hẻm, lan can trên cầu, nhóm cảnh sát dùng đèn pin soi kỹ mọi ngóc ngách nhưng đến 11 giờ tối vẫn chưa tìm thấy chiếc vòng.

Tuy nhiên, chính vào lúc này, trong khe nứt giữa các viên gạch lát đường bỗng phát ra một ánh sáng le lói. Một nhân viên cảnh sát đã lập tức cúi xuống kiểm tra bằng đèn pin và nhận thấy chiếc vòng vàng mọi người tìm kiếm suốt bấy lâu đã bị kẹt trong đó. Khe hở hẹp đến mức không thể đưa ngón tay vào để lấy chiếc vòng ra.

Sau đó, mọi người đã tìm một vài chiếc móc sắt mảnh, cẩn thận chèn móc sắt vào trong và trượt chiếc vòng ra ngoài từng chút một. Kết quả, chiếc vòng đã được lấy ra khỏi khe gạch và trở về với chủ nhân của nó. Sau sự việc, đồn cảnh sát đã nhận được một lá cờ cảm ơn và biểu dương sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời dành cho du khách.