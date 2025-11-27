Chuyên gia dự báo vàng chuẩn bị bùng nổ: Đây là lý do

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tăng gần 20% vào cuối năm 2026, với mức mục tiêu 4.900 USD/ounce. Hai động lực chính của đợt tăng giá năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục: mua vào vàng từ các ngân hàng trung ương và chu kỳ hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt ở các thị trường mới nổi, đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ của họ sau khi dự trữ của Nga bị đóng băng vào năm 2022. Trong khi đó, vàng là tài sản không sinh lãi, nhưng lại hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh Fed giảm lãi suất, thúc đẩy dòng tiền vào các quỹ ETF vàng.

Vai trò của các nhà đầu tư cá nhân trong đà tăng giá vàng?

Daan Struyven nhấn mạnh rằng nếu xu hướng đa dạng hóa mở rộng sang các nhà đầu tư tư nhân, giá vàng có thể tăng mạnh hơn dự báo. Thị trường vàng tương đối nhỏ so với thị trường trái phiếu toàn cầu, vì vậy một lượng vốn nhỏ dịch chuyển từ trái phiếu sang vàng có thể tạo ra tác động đáng kể.

Điều này cũng lý giải tại sao Goldman Sachs xếp vàng là lựa chọn hàng đầu trong danh mục hàng hóa dài hạn: ngay cả trong kịch bản cơ sở, vàng vẫn có tiềm năng tăng giá cao và trong các tình huống bất ổn, lợi ích của vàng còn lớn hơn.

Dự báo chi tiết về cầu vàng và ETF

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 80 tấn vàng trong 2025 và 70 tấn trong 2026, trong khi các quỹ ETF phương Tây dự kiến sẽ tăng nắm giữ khi Fed hạ lãi suất 100 điểm cơ bản vào quý 2/2026. Đợt tăng gần đây của giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh từ ngân hàng trung ương, ETF, đồng USD yếu và sự quan tâm ngày càng cao từ nhà đầu tư cá nhân muốn phòng ngừa rủi ro từ thương mại và địa chính trị.

Ngân hàng nhận định các quỹ ETF phương Tây hiện đã bắt kịp dự báo về nắm giữ dựa trên lãi suất Mỹ, cho thấy đà tăng ETF không phải là hiện tượng quá mức.