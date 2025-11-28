Đổ xô đầu tư vào nhà máy tinh luyện đồng 1,7 tỷ USD: Dư cung toàn cầu sắp chấm dứt?

Enami đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh luyện và luyện đồng trên khu đất của một nhà máy cũ tại miền Bắc Chile, với công suất dự kiến xử lý 850.000 tấn quặng mỗi năm. Dự án đã được cấp các giấy phép môi trường cần thiết, nhưng vẫn chờ sự phê duyệt cuối cùng từ Ủy ban đồng Chile (Cochilco) trước khi hội đồng quản trị ra quyết định đầu tư chính thức.

CEO Ivan Mlynarz cho biết công ty hy vọng khởi công các công việc ban đầu trước khi chính phủ hiện tại kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 11/3 tới, nhưng mọi tiến trình đều phụ thuộc vào phê duyệt từ Cochilco. Enami sẽ giữ toàn quyền sở hữu dự án và đang đàm phán các hợp đồng cung ứng với các mỏ nhỏ, vừa và lớn trong vùng Atacama, nơi dự kiến sản xuất 1,5 triệu tấn quặng mỗi năm khi nhà máy đi vào hoạt động.

Tại sao các ngân hàng và nhà đầu tư vẫn quan tâm dù thị trường đồng đang dư thừa?

Theo Mlynarz, các ngân hàng và nhà đầu tư nhìn nhận dự án theo tầm nhìn dài hạn. Mặc dù công suất tinh luyện dư thừa hiện nay chủ yếu ở Trung Quốc, Chile và Peru sở hữu nguồn quặng dồi dào. Vị trí địa lý gần nguồn quặng và các yếu tố địa chính trị là lý do quan trọng để duy trì niềm tin vào dự án.

Enami đã nhận được nhiều đề xuất tài chính “rất khả quan” từ các ngân hàng, có thể bao gồm các gói tài trợ trọn gói, và dự kiến sẽ chọn hai ngân hàng để cấu trúc thương vụ thay vì chỉ một. Về phần các công ty mua sản phẩm (offtake), Enami đang xem xét sáu đề xuất sơ bộ từ 17 công ty quan tâm, với các mức cam kết khác nhau về khối lượng và tỷ lệ sản lượng tương lai.

Dự án lithium Altoandinos của Enami tiến triển ra sao?

Bên cạnh đồng, Enami vẫn đang tiến triển dự án lithium Altoandinos hợp tác với Rio Tinto, bất chấp việc tập đoàn Anglo-Australian này vừa hoãn dự án khai thác lithium ở Serbia. Các ước tính tài nguyên cập nhật cho Altoandinos dự kiến được công bố vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 tới.

Mlynarz khẳng định: “Dự án Altoandinos vẫn tiếp tục tiến triển. Không có điều kiện nào buộc chúng tôi phải dừng lại.” Điều này cho thấy Enami không chỉ tập trung vào đồng mà còn đa dạng hóa sang các kim loại quan trọng khác, trong bối cảnh thị trường khoáng sản toàn cầu còn nhiều biến động.