Black Friday 2025: Cửa hàng giảm giá "sập sàn", khách mua vẫn dửng dưng, thưa thớt

Ngày mua sắm giảm giá Black Friday 2025 sẽ diễn ra vào thứ 6, ngày 28/11. Tại Hà Nội, không khí mua sắm đã “nóng” lên từ nhiều ngày trước khi hàng loạt cửa hàng trên các tuyến phố như Chùa Bộc, Cầu Giấy, Bà Triệu, Phố Huế, Trần Duy Hưng… đồng loạt triển khai chương trình giảm giá sớm để kích cầu tiêu dùng.

Những ngày này, dọc các tuyến phố thời trang, hầu hết các cửa hàng đều treo băng rôn như “Sale off 50%”, “Mua 1 tặng 1”, “Đồng giá 99K – 199K”, thậm chí nhiều thương hiệu quốc tế tung chương trình “giảm sốc tới 90%”. Một số trung tâm thương mại cũng bắt đầu mở các đợt khuyến mãi sớm để thu hút khách.

Từ xa, những tấm biển “SALE OFF”, “SIÊU SALE BLACK FRIDAY”, “GIẢM SẬP SÀN” đã phủ kín mặt tiền các cửa hàng, biến cả con phố thành “đại công trường khuyến mãi”.

Một số thương hiệu thời trang quốc tế và nội địa còn tung ưu đãi sớm để hút khách, đồng thời bố trí thêm nhân viên tư vấn, sắp xếp lại hàng hóa để chuẩn bị cho lượng người dự kiến tăng mạnh trong hai ngày tới.

Từ thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện cho đến đồ gia dụng, điện tử, hầu hết các cửa hàng đều tung ưu đãi mạnh với mức giảm 30–70%, thậm chí nhiều thương hiệu đưa ra mức giảm sâu tới 80–90%.

Các trung tâm thương mại lớn cũng đồng loạt trang trí banner, biển hiệu bắt mắt, kéo dài thời gian mở cửa để đón lượng khách dự báo tăng mạnh vào ngày chính hội.

Đây là đợt sale giảm giá lớn nhất vào dịp cuối năm và là cơ hội để các cửa hàng "chạy" các chương trình tri ân cũng như kích cầu mua sắm từ khách hàng.

Theo quan sát của Người Đưa Tin, năm nay số lượng cửa hàng tham gia Black Friday nhiều hơn hẳn so với năm ngoái, mức giảm cũng “mạnh tay” hơn, nhiều thương hiệu tung ưu đãi 50–70%, thậm chí 80–90%. Dù vậy, sức mua thực tế chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Người tiêu dùng hiện đã thận trọng hơn, không còn mua theo tâm lý “thấy giảm là lấy”, mà thường so sánh giá trước – sau, kiểm tra chất lượng sản phẩm, cân nhắc nhu cầu thực tế rồi mới quyết định xuống tiền. Nhiều khách hàng cho biết họ rút kinh nghiệm từ các mùa sale trước khi một số nơi “nâng giá rồi giảm”, nên giờ chọn cách xem kỹ, hỏi kỹ và chỉ mua những món hàng thực sự cần thiết.

Mặc dù trong giờ cao điểm nhưng không khí mua sắm trên phố Cầu Giấy khá ảm đạm. Dù hàng loạt cửa hàng đồng loạt treo biển “sale khủng”, “xả hàng Black Friday”, nhưng bên trong nhiều shop vẫn vắng vẻ, lác đác vài khách bước vào xem rồi lại đi ra tay không.

Các cửa hàng thời trang tại đường Hồ Tùng Mậu có phần đông đúc hơn

Biển giảm giá 30-50% là hình ảnh diễn ra cả năm nên khách đã quen mắt, nhiều người không quan tâm. Ở nhiều khung giờ trong ngày, khách hàng chủ yếu dạo chơi, tham khảo giá thay vì mua đồ luôn.

Chủ một cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Để hưởng ứng ngày Black Friday cửa hàng quần áo, phụ kiện thời trang, đồng loạt giảm giá. Tuy nhiên, dù có giảm giá thì nhiều cửa hàng cũng vẫn ế ẩm, khách rất thưa thớt, không bẳng một nửa so với mọi năm.

Quản lý cửa hàng thời trang Fridayshop (phố Hồ Tùng Mậu) cho biết: "Lượng khách đến chủ yếu để tham khảo giá hoặc thử hàng, nhưng tỉ lệ chốt đơn thấp. Nhiều khách với tâm lý muốn chờ đúng ngày Black Friday để xem liệu các thương hiệu có giảm sâu hơn không, hoặc để tránh tình trạng mua vội rồi tiếc."

Bên cạnh cửa hàng offline, đội ngũ nhân sự thương hiệu Owen cũng tổ chức chương trình đồng bộ trên tất cả các kênh online (Facebook, Shopee, TikTok, Website) nhằm tối đa hóa độ phủ sóng.

Mức giảm được ghi nhận từ 50-70%, nhiều cửa hàng còn tổ chức các chương trình sale đồng giá, dao động từ 299.000 đồng/sản phẩm.

Dù sức mua chưa bùng nổ, nhiều cửa hàng vẫn kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ tăng đáng kể nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm.

Black Friday nhiều năm trở lại đây đã trở thành một trong những mùa mua sắm lớn nhất năm, dự kiến lượng khách đổ ra các tuyến phố sẽ tăng mạnh từ tối 27/11. Các cửa hàng hiện đang gấp rút hoàn thiện trưng bày, kiểm kho và siết chặt quy trình thanh toán để sẵn sàng cho “đại tiệc mua sắm” cuối năm.