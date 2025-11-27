Chồng bật khóc khi phát hiện vợ tặng 2,5 tỷ đồng cho nam streamer

Người đàn ông này cho biết khoảng một nửa số tiền 670.000 Nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng) đã được dùng để mua quà tặng cho một nam streamer, đồng thời nói thêm rằng anh cảm thấy "bị phản bội", theo truyền thông Trung Quốc.

Người đàn ông họ Liu, đến từ thành phố Hưng Dương, Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sau khi kết hôn vào năm 2017, vợ anh đã nghỉ việc và ở nhà chăm sóc con.

Để mang lại cho cô cảm giác an toàn, anh Liu cho biết ngoài số tiền chi tiêu hàng ngày, toàn bộ thu nhập còn lại anh đều giao cho vợ giữ hộ.

Trong hơn 8 năm, Liu đã gửi khoảng 1,16 triệu Nhân dân tệ (4,3 tỷ đồng) vào một tài khoản tiền gửi cố định mang tên vợ mình, nhưng hiện tại, tài khoản chỉ còn lại 30 xu (1 nghìn đồng).

"670.000 Nhân dân tệ (2,5 tỷ đồng) trong tổng số tiền đó đã được chi cho một nam streamer và cô ấy khẳng định không biết số tiền còn lại đã đi đâu", Jimu News dẫn lời Liu.

Ngoài ra, Liu cho biết vợ anh đã vay 80.000 Nhân dân tệ (279 triệu đồng) qua mạng.

Người chồng bật khóc khi biết tiền tiết kiệm đã bị vợ tiêu hết.

Người phụ nữ cho biết cô muốn giúp nam streamer giành được phiếu bầu và chiến thắng trong các thử thách với những streamer khác, nhưng cô chưa bao giờ gặp anh ta ngoài đời.

Theo Red Star News đưa tin, Liu lập luận rằng số tiền vợ anh ta đã tiêu vào quà tặng là một phần tài sản chung của họ và muốn lấy lại nó trước khi cân nhắc việc ly hôn.

"Bao nhiêu năm qua, tôi phải chịu đựng ở công ty, nhưng ở nhà thì cô ấy lại đâm sau lưng tôi. Hôn nhân thực sự khiến tôi mất lòng tin. Tình yêu giữa chúng tôi đã chết rồi, nhưng tôi vẫn còn cha mẹ già và con cái để lo", Liu nói.

Sự việc đã gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng, nhiều người dùng trực tuyến tỏ ra kinh ngạc trước số tiền mà người phụ nữ chi cho nam streamer.