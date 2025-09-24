Chủ của nhà sách Cá Chép có quy mô thế nào?

Đầu tháng 9, nhà sách Cá Chép thông báo sẽ dừng hoạt động chi nhánh tại 223 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) kể từ ngày 24/9. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ, nhất là trong bối cảnh một số chuỗi nhà sách khác đang mở rộng quy mô. Hiện tại, Cá Chép duy trì cửa hàng tại 211-213 Võ Văn Tần.

Theo giới thiệu, nhà sách Cá Chép ra đời từ năm 2013, là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi mô hình nhà sách nghệ thuật. Cá Chép trực thuộc Công ty TNHH Sách & Lịch Đại Nam, doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2012. Thời gian qua doanh nghiệp đã có nhiều lần thay đổi thông tin về vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất tháng 6/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 3 cổ đông gồm Trần Đại Thắng góp 3,5 tỷ đồng tương đương 70% vốn góp, cổ đông Nguyễn Thủy Hằng Giang góp 1 tỷ đồng tương đương 20% vốn góp và Trần Thị Thúy Huệ góp 500 triệu đồng tương đương 10% vốn góp. Ông Trần Đại Thắng (sinh năm 1973) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài vị trí lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quản lý và vận hành chuỗi nhà sách Cá Chép, ông Trần Đại Thắng còn được biết đến là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần văn hóa Đông A, doanh nghiệp được thành lập tháng 11/2004.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất tháng 8/2022, công ty tăng vốn từ 1 tỷ đồng lên 9 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được tiết lộ.

Công ty cổ phần văn hóa Đông A đang là một trong những đơn vị xuất bản và phát hành sách lớn hiện nay. Từ khi thành lập cho đến nay, Đông A đã liên kết với các nhà xuất bản lớn như NXB Hội nhà văn, NXB Văn học, NXB Dân Trí, NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Mỹ Thuật... để cho ra đời hơn 1.500 đầu sách và phát hành hàng ngàn đầu sách khác nhờ vào hệ thống phát hành rộng rãi.

Về mặt bản quyền, kể từ khi Việt Nam gia nhập công ước Bern, Đông A đã thiết lập quan hệ và mua bản quyền với nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới như Hemma, King Fisher, Dami, Dorling Kindersley, Bắc Kinh...

Đông A Books nổi bật với sự đa dạng trong các thể loại sách: từ văn học kinh điển, nuôi dưỡng tâm hồn; sách thiếu nhi, ươm mầm trí tuệ; bách khoa tri thức, mở rộng thế giới quan; đến sách kỹ năng sống, trang bị hành trang; và sách song ngữ, kết nối văn hóa. Mặc dù trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ Khoa học, Văn hóa, Kinh doanh cho đến Thể thao nhưng Đông A tập trung vào hai mảng lớn là sách Văn học trong nước và sách Thiếu nhi.