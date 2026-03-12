Giá xăng tăng cao, các hãng xe công nghệ tìm cách giữ chân tài xế, khách hàng

Tài xế "méo mặt" vì giá xăng dầu tăng cao

Là người chịu khó chạy Grabbike kiếm tiền nuôi gia đình, anh Nguyễn Huy Thắng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mỗi ngày di chuyển trung bình hơn 200km chở khách, giao hàng trong và ngoài thành phố, thu nhập cũng tạm đủ trang trải cho cuộc sống. Nhưng gần 1 tuần nay, anh Thắng cảm thấy căng thẳng hơn khi giá xăng ngày càng tăng, thời gian chờ mua xăng quá lâu khiến thu nhập giảm đi rõ rệt.

“Trước đây mỗi ngày mình đổ đầy bình xăng chỉ hết trên dưới 100.000 đồng là đi lại thoải mái. Nhưng giờ giá xăng tăng từng ngày khiến chi phí đội lên khá nhiều, đã thế mua xăng lại phải xếp hàng rất mất thời gian, nhỡ nhiều cuốc xe làm thu nhập giảm đáng kể. Nếu giá xăng cứ tiếp tục tăng, tiền kiếm được sau khi trừ chiết khấu còn quá ít chắc khiến nhiều người phải tạm nghỉ, chờ hãng tăng giá cước hoặc giá xăng giảm đi mới dám làm tiếp”, anh Thắng bày tỏ.

Giá xăng dầu tăng nhanh khiến lái xe công nghệ chạy xăng thêm phần vất vả

Tương tự, shipper cho Giao hàng nhanh - anh Hoàng Văn Tới (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, cước giao cho mỗi vận đơn vẫn như trước, nhưng đơn hàng đợt này có giảm đi trong khi giá xăng lại tăng nên chi phí của shipper cao lên đồng nghĩa thu nhập bị giảm.

“Người tiêu dùng ngày càng thông thái, họ thực hiện mua hàng chung, mua nhiều món hàng cùng 1 đơn nên chi phí giao hàng giảm nhiều. Các hãng vận chuyển cũng chưa tăng giá cước khi giá xăng tăng, nên tạm thời các shipper phải chia sẻ khó khăn, nếu tình hình xăng dầu còn như hiện nay, nhiều shipper rất khó đảm bảo thu nhập”, anh Tới lo lắng cho biết.

Thực tế giá dịch vụ di chuyển bằng xe công nghệ tại Hà Nội những ngày gần đây chưa có biến động. Giá cước di chuyển bằng xe máy trong phạm vi nội thành vẫn dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/km; Cước di chuyển bằng ô tô chạy xăng cũng chỉ trung bình 15.000 đồng/km tùy từng thời điểm. Điều đó cho thấy, các hãng xe công nghệ dù biết giá xăng dầu tăng khiến chi phí của tài xế tăng, nhưng do họ muốn giữ chân khách hàng nên chưa có động thái tăng giá cước.

Thay tăng giá cước bằng hỗ trợ tài chính

Trong khi chưa có kế hoạch tăng giá cước vận chuyển, nhiều hãng xe công nghệ như Grab Việt Nam, Be Group… đã có giải pháp hỗ trợ chi phí cho tài xế bằng các chính sách thiết thực. Cụ thể như Be Group, trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước biến động mạnh, DN đã chủ động triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế trên phạm vi toàn quốc, với mức hỗ trợ tài chính tối đa 800.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào từng loại phương tiện và mức độ hoạt động. Đồng thời, hãng cam kết đồng hành để giữ ổn định giá cước di chuyển cho hành khách, trước những diễn biến phức tạp của thị trường nhiên liệu.

Đại diện Be Group cho hay, chính sách hỗ trợ tài chính cho tài xế chính là chiến lược phòng thủ thị trường. Bởi khi chi phí nhiên liệu tăng cao, thu nhập của tài xế sẽ giảm mạnh kéo theo nguồn cung xe sẽ sụt giảm do tài xế ngại hoạt động đặc biệt là trong giờ cao điểm. Đảm bảo số lượng tài xế giúp các nền tảng giữ vững khả năng đáp ứng dịch vụ, bảo vệ trải nghiệm người dùng và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh thu. Mặt khác, nếu Be áp dụng chính sách tăng giá cước ngay vào thời điểm này dễ khiến người dùng quay lưng, từ đó mất đi tính cạnh tranh của DN.

Tương tự, trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tăng nhanh, Grab Việt Nam cũng mới có thông báo triển khai chương trình thưởng cho đối tác tài xế toàn dịch vụ sử dụng xe xăng từ ngày 11 - 17/3, áp dụng đồng thời với các chương trình hiện có. Chương trình dành cho các tài xế đang sử dụng phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu nhận được thông báo này trên ứng dụng Grab Driver.

Nhiều hãng xe công nghệ chưa tăng giá cước, áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính, thưởng cho tài xế chạy xe xăng

Theo thông báo này, tài xế ô tô tại TP.HCM và Hà Nội được thưởng tới 7% doanh thu mỗi tuần, các tỉnh thành khác được thưởng tới 5%. Đối với tài xế xe máy, mức hỗ trợ tối đa lần lượt là 135.000 đồng mỗi tuần tại TP.HCM, Hà Nội và 104.000 đồng tại các địa phương còn lại. Điều kiện nhận thưởng tuần và hỗ trợ do Grab đưa ra là tài xế có tỷ lệ nhận chuyến trung bình trong tuần từ 90% trở lên; tỷ lệ hủy chuyến trong tuần ở mức dưới 7%.

Theo đại diện Grab Việt Nam, trước những diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thời gian qua, các tài xế đã chịu ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động vận hành hàng ngày, đặc biệt là những tài xế đang sử dụng phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu. Thấu hiểu sâu sắc những thách thức này và với tôn chỉ luôn đồng hành cùng đối tác tài xế, Grab triển khai chương trình thưởng theo tuần trên toàn quốc. Đây là hành động cụ thể nhằm san sẻ phần nào lo lắng về chi phí nhiên liệu, hy vọng sẽ giúp các tài xế an tâm vận hành.

Ngoài các khoản thưởng ngắn hạn, Grab Việt Nam cũng cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện để giảm chi phí nhiên liệu về lâu dài. Đồng thời, hãng đang phát triển thêm các tính năng công nghệ nhằm tăng hiệu quả hoạt động, giúp đối tác có thêm cơ hội cải thiện thu nhập.