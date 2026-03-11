Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 184,200 Bán 187,200

BTMH Mua 183,500 Bán 186,500

Tỷ giá

USD Mua 26,001 Bán 26,311

EUR Mua 29,719 Bán 31,286

Giá xăng giảm mạnh sau 4 phiên tăng liên tiếp, RON95 hạ gần 4.000 đồng/lít

Sự kiện: Giá xăng

Giá xăng đảo chiều đi xuống sau 4 phiên tăng mạnh liên tiếp, xăng RON95-III về mức 25.000 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu hỏa cũng được điều chỉnh giảm mạnh.

Tối nay (11/3), liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. 

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 3.880 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 25.240 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 hạ 3.619 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.951 đồng/lít.

Giá xăng hạ nhiệt. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá xăng hạ nhiệt. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh giảm 4.247 đồng/lít, giá bán ở mức 26.470 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 7.966 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ ở mức 24.419 đồng/lít.

Giá dầu mazut cũng giảm 5.706 đồng/kg, giá bán ở mức 19.001 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi xuống sau 4 phiên tăng mạnh liên tiếp.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg, còn dầu diesel là 5.000 đồng một lít.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (vào tối 10/3), giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.080 đồng/lít, lên 29.120 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng/lít, giá bán lên 26.570 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 480 đồng/lít, giá bán lên mức 30.710 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng tăng 3.380 đồng/kg, giá bán là 24.700 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 2.710 đồng/lít, giá bán lẻ về mức 32.380 đồng/lít.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành 10/3, lần đầu sau hơn 3 năm, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg, còn dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.

Giá xăng hơn 29.000 đồng/lít, thuế và chi phí chiếm khoảng 30%
Giá xăng hơn 29.000 đồng/lít, thuế và chi phí chiếm khoảng 30%

Mỗi lít xăng bán ra thị trường hiện nay đang chịu gần 30% thuế và chi phí. Trong đó, thuế tiêu thụ đặc biệt có thuế suất cao nhất, lên tới 10%.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 22:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá xăng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN