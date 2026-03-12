Nơi giá xăng rẻ không tin nổi

Giá xăng dầu thành phẩm thế giới những ngày qua tăng mạnh do tình hình chiến sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, một số quốc gia ghi nhận giá xăng dầu ít biến động, hiện ở mức rất thấp so với toàn cầu.

Luôn nằm trong danh sách giá xăng rẻ nhất thế giới là Libya, chỉ với 0,024 USD/lít (khoảng 630 đồng/lít), do quốc gia này có trữ lượng dầu mỏ lớn. Hiện tại, nhu cầu trong nước vẫn tương đối thấp trong khi nguồn cung luôn dồi dào. Với mức giá này, xăng tại Libya thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với một chai nước lọc. Libya là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, đang đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thêm 850.000 thùng/ngày trong 25 năm tới.

Hiện quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày và sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, ước tính khoảng 48,4 tỷ thùng.

Theo kênh Geographic Enigma, năm 2025, Venezuela cũng thuộc danh sách các nước có giá xăng thấp, chưa tới 1 USD/lít. Giá xăng ở Turkmenistan cũng dao động khoảng chỉ 0,4 USD/lít, rẻ hơn cả nước uống.

Cách đây vài ngày, Bùi Diệp Thảo Vân - du khách người Việt, sở hữu kênh TikTok hơn 200.000 người theo dõi - chia sẻ trải nghiệm đổ xăng ở Muscat (Oman) với mức giá rẻ bất ngờ.

“Giá xăng loại cơ bản ở Oman khoảng 0,25 OMR/lít, tương đương khoảng 15.000 đồng/lít (1 OMR tương đương khoảng 69.000 đồng). Trong khi đó, ở Việt Nam vào thời điểm tôi thực hiện chuyến đi, giá xăng dao động khoảng 22.000-25.000 đồng/lít. Nếu so sánh, xăng ở Oman rẻ hơn khoảng 30-40%”, Thảo Vân nói.

Qua trò chuyện với người dân địa phương, Thảo Vân được biết đây là mức giá rất bình thường. Ở Iran, xăng còn rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1.000-2.000 đồng/lít.

Thảo Vân chia sẻ trải nghiệm đổ xăng ở Oman.

Theo Oilprice vào sáng 11/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 6,51 USD, tương đương 6,6%, xuống 92,45 USD mỗi thùng. Giá dầu WTI giảm 6,12 USD, tương đương 6,5%, xuống 88,65 USD/thùng.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 11,16 USD, tương đương hơn 11%, xuống 87,80 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 11,32 USD, tương đương 11,9%, xuống còn 83,45 USD/thùng. Trước đó một ngày, cả hai loại dầu Brent và WTI có lúc đã tiến sát ngưỡng 120 USD/thùng. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ dự báo dầu Brent có thể giao dịch trên 95 USD/thùng trong hai tháng tới, trước khi giảm về 70 USD/thùng vào cuối năm nay.

Ở Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh từ ngày 11/3. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.344 đồng/lít (+5,3%) lên 26.570 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 2.073 đồng/lít (+7,7%) lên 29.120 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít (+1,6%) lên 30.717 đồng/ lít. Sau kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95-III đã ở ngưỡng tương đương với tháng 7/2022, thời điểm thị trường xăng dầu biến động mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine.