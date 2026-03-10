Nhiều “sếp” bất động sản góp mặt trong danh sách ứng cử HĐND Hà Nội

Loạt lãnh đạo T&T, Handico, UDIC… ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội

Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong danh sách này xuất hiện nhiều gương mặt đang giữ vị trí điều hành tại các doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và du lịch.

Một trong những ứng viên gây chú ý là ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995), hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T, đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội. Ông Quang cũng được biết đến là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - người sáng lập Tập đoàn T&T.

Danh sách ứng cử còn có ông Nguyễn Duy Chính (sinh năm 1985), Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh. Thành lập từ năm 1993, Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp hoạt động mạnh trong lĩnh vực thiết bị ngành nước và năng lượng sạch. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng phát triển mảng bất động sản với quỹ đất hơn 1.000 ha tính đến năm 2021, triển khai 27 dự án trên cả nước, tập trung vào bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Một gương mặt khác là ông Phạm Tiến Đức (sinh năm 1985), Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico). Ông Đức tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư và quản trị kinh doanh.

Handico là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1999, đã tham gia phát triển khoảng 300 công trình bất động sản. Doanh nghiệp từng thực hiện dự án đường Lê Văn Lương kéo dài từ Khuất Duy Tiến đến đường 70 theo hình thức hoàn vốn bằng quỹ đất tại khu đô thị mới Phùng Khoang. Ngoài ra, Handico còn là chủ đầu tư nhiều dự án tại Hà Nội như khu tái định cư Trung Hòa – Nhân Chính hay dự án Làng sinh viên Hacinco qua các giai đoạn.

Nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn tại Hà Nội có đại diện tham gia ứng cử HĐND TP nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách ứng viên còn có ông Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1981), Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC). Ông Luyến có học vị tiến sĩ ngành chính sách công và thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

UDIC là doanh nghiệp quen thuộc trên thị trường bất động sản Hà Nội với nhiều dự án như UDIC Riverside, UDIC Complex, Trung Yên Plaza, Unimax Hà Đông hay các khu đô thị mới Nghĩa Đô, Yên Hòa, Hoàng Văn Thụ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia đầu tư các dự án tại khu vực Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh - Đông Ngạc, B4 Kim Liên, 71 Nguyễn Chí Thanh và cụm công nghiệp CN3 tại Sóc Sơn.

Bên cạnh các doanh nghiệp phát triển nhà ở và hạ tầng đô thị, lĩnh vực du lịch – dịch vụ cũng có đại diện trong danh sách ứng cử. Bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1972), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, cũng góp mặt trong danh sách này.

Hanoitourist không chỉ hoạt động trong ngành du lịch mà còn tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản như khu khách sạn 5 sao tại Bãi Cháy (Hạ Long), khu phức hợp Giảng Võ 15 - 17 Ngọc Khánh, Bảo Việt Resort tại Bình Thuận hay khách sạn số 23 Nguyễn Đình Chiểu.