Việt Nam có 8 tỷ phú trong danh sách thế giới

Các tỷ phú Việt theo danh sách của Forbes năm nay gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Ba tỷ phú mới góp mặt trong danh sách là Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Trừ 3 đại diện mới, các tỷ phú Việt còn lại đều ghi nhận tài sản tăng trong năm qua.

8 tỷ phú Việt Nam trong danh sách của Forbes năm 2026. Ảnh: Hoàng Khánh

Ông Phạm Nhật Vượng là người sở hữu tài sản lớn nhất trong 8 tỷ phú Việt, với 27,7 tỷ USD - tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Đây là năm thứ 14 ông góp mặt trong danh sách này. Ông Vượng hiện là người giàu thứ 93 thế giới.

Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng gần gấp đôi, lên 4,2 tỷ USD. Bà hiện giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT HDBank, Chủ tịch hãng hàng không VietJet Air.

Tỷ phú thép Trần Đình Long có 2,9 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm ngoái. Ông Hồ Hùng Anh lần thứ 8 góp mặt trong danh sách, với 2,5 tỷ USD.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng xuất hiện trong danh sách năm thứ 6 liên tiếp. Ông hiện sở hữu 1,2 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng, bà Phạm Thúy Hằng và bà Phạm Thu Hương lần lượt có tài sản là 1,2 tỷ USD, 2,1 tỷ USD và 3 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nữ doanh nhân sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Bà hiện giữ vị trí Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là Chủ tịch Công ty GSM - đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng là em gái bà Hương. Bà sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội).

Còn ông Ngô Chí Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò địa chất Moskva và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 1/3. Năm nay, thế giới có kỷ lục 3.428 tỷ phú, nhiều hơn 400 người so với năm ngoái. Đây là năm thứ 2 liên tiếp số tỷ phú toàn cầu đạt trên 3.000 cá nhân. Tài sản của họ cũng nhiều nhất đến nay, với tổng 20.100 tỷ USD.

Người giàu nhất hành tinh vẫn là CEO Tesla Elon Musk với 839 tỷ USD. Theo sau là hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page (257 tỷ USD) và Sergey Brin (237 tỷ USD). Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos năm nay tụt một bậc xuống thứ 4, với 224 tỷ USD.