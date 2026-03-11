Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/3 tiếp đà tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/3 tăng giá vàng miếng lên mức 187,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/3, giá vàng trong nước ngày 11/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 184,2 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 184,2 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 184,2 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 184,4 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 11/3, tiếp tục tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3, tiếp tục tăng rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/3, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 184,2 –187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 183,9 – 186,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/3 tăng với giá vàng giao ngay tăng 13 USD/ounce, lên mức 5.189 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.220 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, vượt qua mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng đang duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn gia tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang. Diễn biến mới nhất cho thấy xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường kim loại quý.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn khá tích cực. Bà Kristy Akullian - Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock - nhận định, dù thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, chu kỳ tăng của vàng vẫn chưa kết thúc.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn. Dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ các yếu tố nền tảng, những đợt điều chỉnh kỹ thuật vẫn có thể xảy ra khi nhà đầu tư chốt lời hoặc khi các yếu tố địa chính trị thay đổi bất ngờ.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.189 USD/ounce (tương đương khoảng 164,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/3, giá vàng ngày 12/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.