Chốt giá vàng hôm nay ngày 21/7 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 21/7 tăng giá vàng miếng lên mức 146,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/7, giá vàng trong nước ngày 21/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 21/7, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/7, tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn (Ảnh minh hoạ).

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/7, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142,2 –146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,9 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143 – 146,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/7 tăng với giá vàng giao ngay tăng 46 USD/ounce, lên mức 4.056 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.003 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, thị trường vàng thế giới đang nỗ lực ổn định sau đợt bán mạnh vào tuần trước, song triển vọng phục hồi vẫn gặp nhiều trở ngại. Hoạt động mua bù trạng thái bán giúp kim loại quý duy trì trên vùng giá 4.000 USD/ounce, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu neo cao tiếp tục hạn chế đà đi lên.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce. Diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kỳ vọng lãi suất tháng 9, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ lớn và những biến động mới tại Trung Đông.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.056 USD/ounce (tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 21/7, giá vàng ngày 22/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.