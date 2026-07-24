Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/7 biến động rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/7 tăng giá vàng miếng lên mức 140,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/7, giá vàng trong nước ngày 24/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 24/7, tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7, tăng giá vàng miếng và giảm giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/7, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,85 – 142,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 950.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/7 tiếp tục giảm với giá vàng giao ngay giảm 20 USD/ounce, xuống mức 4.054 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.050 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới vẫn giảm giá, duy trì dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,7%, trong khi đồng USD tăng giá, làm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong bối cảnh này, nhu cầu trú ẩn từ căng thẳng tại Trung Đông chưa đủ bù đắp áp lực bán.

Trong những phiên tới, thị trường sẽ tập trung vào thông điệp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), số liệu PMI sơ bộ của Mỹ, diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và nguy cơ gián đoạn vận tải dầu mỏ tại Trung Đông. Các yếu tố này có thể khiến giá vàng tiếp tục biến động mạnh, trong trạng thái giằng co giữa nhu cầu trú ẩn và áp lực từ mặt bằng lãi suất cao.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.054 USD/ounce (tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 10,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/7, giá vàng ngày 25/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.