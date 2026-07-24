Giá vàng hôm nay 24/7: Đồng loạt lao dốc

Giá vàng lao dốc do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô tăng trở lại đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến xung đột Mỹ-Iran.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,71%, mức cao nhất trong nhịp tăng hiện tại. Đồng USD tiếp tục mạnh lên, tạo thêm sức ép đối với vàng do làm gia tăng kỳ vọng về lãi suất thực và giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2,25% sau cuộc họp tháng 6, đồng thời cảnh báo những bất ổn liên quan đến cú sốc năng lượng vẫn ở mức cao.

Giá vàng quay đầu lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 187.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững dù tốc độ tuyển dụng có dấu hiệu chậm lại.

Thị trường vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/7, song rủi ro lạm phát từ giá năng lượng khiến khả năng tăng lãi suất vào cuối năm chưa bị loại bỏ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua) - 140 triệu đồng/lượng (bán), giảm 7 - 6 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 134 triệu đồng/lượng (mua) - 139 triệu đồng/lượng (bán), giảm 7 - 6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.047 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, lực mua vẫn hiện diện dù thị trường vàng thế giới chịu sức ép từ giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD giữ ở mức cao.

Mặc dù giá vàng tiếp tục gặp khó khăn quanh mức 4.000 USD/ounce, nhưng mức hỗ trợ vẫn đang được giữ vững.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận Thị trường Thế giới tại EverBank, cho biết mặc dù gần đây bộ phận giao dịch của ông chứng kiến nhiều người bán hơn người mua, nhưng sự thay đổi này không phản ánh sự hoảng loạn hay mất niềm tin vào triển vọng dài hạn của vàng. Thay vào đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi từ đợt tăng giá lịch sử của kim loại này chỉ đơn giản là đang chốt lời trong khi chờ đợi cơ hội tốt hơn để quay trở lại thị trường.