Từ đâu mà xôn xao đá quý 6.000 đồng/viên của SJC

Thông tin này bắt nguồn từ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty SJC. Báo cáo tài chính thể hiện thông tin SJC đang theo dõi và quản lý ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý các loại, với tổng giá trị ghi nhận hơn 1 tỷ đồng.

Do đó, nhiều người đã làm phép tính bình quân, tính ra giá trị mỗi viên chỉ hơn 6.000 đồng. Điều này khiến dư luận bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với nhận thức phổ biến về giá trị của đá quý.

Nhân viên kiểm tra kim cương, đá quý tại trung tâm SJC Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM ngày 24/7. Ảnh: Hồng Phúc

Từ đó, thông tin đá quý SJC chỉ 6.000 đồng/viên tiếp tục lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội theo hướng đánh dấu chấm hỏi về chất lượng, giá trị thực của đá quý SJC trên thị trường.

Thông tin được bóc tách sau khi SJC vướng vào vụ cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương, xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được người của SJC đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ trong giai đoạn 2022-2024, với giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng, giá trị đá quý, kim cương của SJC. Hệ quả là trong hai ngày 23-24/7, nhiều người đã đổ dồn về trung tâm SJC Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ để bán vàng và kim cương.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, phía SJC cho biết số đá đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán này không có kim cương. Đó là các loại đá được tháo ra từ những sản phẩm cũ mà khách hàng bán lại, hoặc từ các mẫu nữ trang không còn phù hợp với thị hiếu thị trường. Sau khi tháo rời, phần vàng được thu hồi, còn phần đá được theo dõi riêng.

Tất cả viên đá này được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng, để kế toán có thể theo dõi sổ sách trong việc quản lý tài sản của công ty. Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ một mức giá nào khác. Các viên đá được theo dõi ngoài bảng, để chờ xử lý vào cuối năm tài chính.

Hiểu sao cho đúng vụ đá quý 6.000 đồng/viên trên báo cáo tài chính của SJC?

Theo các chuyên gia kinh tế, cần hiểu đúng bản chất của các thông tin được ghi trên báo cáo tài chính.

Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính (IFRM), cho rằng phản ứng của người dân khi lấy tổng số tiền chia ra giá trị các loại đá của SJC hoàn toàn có lý do chính đáng, dù bản thân con số cần được đặt đúng ngữ cảnh kế toán và báo cáo tài chính.

Theo ông, cần phân biệt hai thứ đang bị nhập nhằng trong cuộc tranh luận này. Đó là giá trị ghi sổ ngoài bảng cân đối kế toán và giá trị thị trường. Ông nhấn mạnh đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau, giống như số khung trên giấy đăng ký xe không nói cho bạn biết chiếc xe đó đáng bao nhiêu tiền.

Kim cương được bán tại SJC. Ảnh: Hồng Phúc

Chuyên gia Trần Nguyên Đán dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC, khoản mục ngoài bảng dùng để theo dõi tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý, nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận làm tài sản chính thức trên bảng. SJC giải trình rằng đây là đá tháo từ sản phẩm cũ khách bán lại, phần đá không được tính giá riêng khi thu mua, vì giá được tính theo trọng lượng vàng, nên ghi giá trị tượng trưng để theo dõi hiện vật.

Về mặt kỹ thuật kế toán, cách làm này tồn tại trong thực hành, và không phải sai phạm. Phép chia 1,045 tỷ cho 170.876 viên ra hơn 6.000 đồng đúng về số học nhưng không phản ánh giá trị giao dịch thực tế của bất kỳ viên đá nào.

SJC cũng nói trong số đá này không có kim cương, mà chủ yếu là đá màu, đá bán quý từ các sản phẩm tháo dỡ. Nếu đúng vậy thì đại đa số viên đá trong danh mục này có thể là đá gắn trang sức phổ thông, giá trị đơn lẻ có thể rất thấp, chứ không phải viên nào cũng là đá quý đắt tiền như nhiều người đang hình dung.

Từ đó, ông cho rằng phản ứng 6.000 đồng một viên đá quý SJC mà dư luận đang xôn xao phần nhiều xuất phát từ việc chưa quen với ngôn ngữ báo cáo tài chính, cộng với bối cảnh thị trường đá quý đang nhạy cảm sau các sự cố gần đây.

Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán đánh giá hai yếu tố đó cộng hưởng tạo ra sự nghi ngờ và cần được giải tỏa bằng thông tin chính thức, chính xác.