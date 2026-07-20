Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/7 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 146 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/7, giá vàng trong nước ngày 20/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 20/7, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/7, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn (Ảnh minh họa).

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/7, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142 –146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,5 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/7 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 6 USD/ounce, xuống mức 4.010 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.023 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chuyển sang bi quan rõ rệt về triển vọng giá vàng. Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 7% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 79% nhận định giá sẽ giảm và 14% cho rằng thị trường vàng thế giới đi ngang.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, giá vàng vẫn thiếu động lực phục hồi khi liên tục suy yếu trong những phiên gần đây.

Giá vàng thế giới đang đứng trước nguy cơ kiểm định lại mức đáy của năm quanh 3.943 USD/ounce, thiết lập vào cuối tháng 6.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.010 USD/ounce (tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/7, giá vàng ngày 21/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.