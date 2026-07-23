Giá vàng hôm nay 23/7: Chưa ngừng đà tăng, lấy lại mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng đi lên bất chấp đồng USD vẫn duy trì ở vùng cao và giá dầu tiếp tục đi lên. Nhu cầu đối với kim loại quý cải thiện sau khi giá vàng nhiều lần kiểm định thành công vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, củng cố nhận định đây có thể là vùng đáy ngắn hạn.

Sau loạt số liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ, thị trường vàng có phản ứng cân bằng hơn so với giai đoạn lao dốc xuống dưới 4.000 USD/ounce trước đó. CPI và PPI hạ nhiệt giúp giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ, thị trường lao động, hoạt động sản xuất và niềm tin tiêu dùng đều ghi nhận tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,6% cùng chỉ số DXY gần mốc 101 vẫn là những yếu tố kìm hãm đà đi lên của giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 142 triệu đồng/lượng (mua) - 146 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 400.000 đồng/lượng (bán ra) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng (mua) - 145 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 - 400.000 đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuy giá vàng tăng nhưng các chuyên gia nhận định những tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa thực sự cải thiện và cảnh báo các nhà đầu tư không nên cho rằng đợt điều chỉnh đã hoàn toàn kết thúc. Nếu giá hồi phục, vùng 4.500 - 4.900 USD/ounce nhiều khả năng sẽ trở thành vùng kháng cự mạnh, do những nhà đầu tư mua gần đỉnh sẽ tranh thủ bán ra để cắt lỗ.

Dù vậy, các nhà đầu tư không nên bỏ qua chu kỳ kinh tế vĩ mô dài hạn. Khi nền kinh tế suy yếu, các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng sẽ quay trở lại cắt giảm lãi suất và có thể triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ tiền tệ.

Vàng từ lâu đã chứng minh khả năng giữ giá khá tốt trong các giai đoạn suy thoái kinh tế. Nhìn lại các cuộc suy thoái gần đây cũng như những chu kỳ Fed tăng lãi suất mạnh, mức giảm của vàng thường khá khiêm tốn so với nhiều loại tài sản khác.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới các tín hiệu chính sách từ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cùng diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, dữ liệu PMI sơ bộ và tình hình tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ.

Nếu giữ vững trên vùng 4.080 USD/ounce, giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.050 - 4.040 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ suy yếu rõ rệt.