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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 143,600 Bán 146,600

BTMH Mua 143,000 Bán 146,000

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Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu khi giá thế giới tăng trở lại?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, trước đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 21/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt hôm qua, mua - bán ở mức 142-146 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 8h56', giá vàng thế giới tăng lên 4.022 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 3.999 USD/ounce, giảm 0,43% so với tuần trước. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.003 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce

Sáng 21/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.003 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/07/2026 10:16 AM (GMT+7)
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