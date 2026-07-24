Chủ nhà hàng Michelin đối mặt án tù vì món kem kiến

Các công tố viên cáo buộc rằng loài kiến được bán tại nhà hàng này có hàm lượng kim loại nặng cao gấp 55 lần giới hạn cho phép đối với các loại côn trùng ăn được khác. Họ buộc tội nhà hàng đã nhập khẩu kiến khô và sử dụng khoảng 49.000 con trong các món ăn kể từ năm 2021. Theo báo Chosun Daily, các luật sư bào chữa đã phản bác con số 49.000 con.

Kiến khô được phục vụ cùng món kem sorbet. Ảnh minh họa

Chủ nhà hàng ở Seoul, người không được nêu tên trong các tài liệu tòa án, thừa nhận đã phục vụ món kiến, vốn không nằm trong số các loài côn trùng được phép dùng làm thực phẩm theo Luật Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Hàn Quốc.

Theo lời bào chữa của chủ nhà hàng, kiến được dùng làm món trang trí tùy chọn cho món kem sorbet, và chỉ có 60% thực khách chọn món này thay vì các lựa chọn khác, bao gồm giấm lên men và hoa ăn được, tờ báo Hàn Quốc đưa tin.

Dự kiến tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 9.

Loại kiến khô nhập khẩu từ Mỹ dùng trong món tráng miệng. Ảnh: Ministry of Food and Drug Safety

Theo các báo cáo, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm nước này đã phát hiện ra vi phạm thông qua các bài đăng trên mạng xã hội và đánh giá trực tuyến của khách hàng đề cập đến kiến.

Luật Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Hàn Quốc cho phép 10 loài côn trùng khác được dùng làm thực phẩm - nhưng không bao gồm kiến, theo báo cáo của BBC. Châu chấu, sâu bột, nhộng tằm, cào cào và dế hai chấm nằm trong số các loại côn trùng được chính phủ phê duyệt làm thực phẩm, dựa trên các tiêu chí về sức khỏe và dinh dưỡng.