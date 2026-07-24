"Biến" 1,2 ha đất bỏ hoang thành vườn quả ngon ngọt, ông nông dân TPHCM thu 1/2 tỷ/năm

Đất bỏ hoang biến thành vườn bưởi nở hoa thơm khắp nơi

Nhắc đến vùng đất Phạm Văn Hai, nhiều người làm nông lâu năm đều e ngại bởi nguồn nước và chất đất bị nhiễm phèn, nhiễm chua nghiêm trọng. Nơi đây từng chỉ thích hợp với cây khóm hoặc tràm.

Thế nhưng, với tư duy nhạy bén và khát vọng làm giàu trên chính quê hương, ông Đạt đã quyết định đi ngược lại số đông, lựa chọn cây bưởi làm cây trồng chủ lực.

Ông Phạm Tấn Đạt, xã Tân Vĩnh Lộc đã trở thành một điểm sáng kinh tế, hơn 7 năm kiên trì đánh cược với đất phèn, thành vườn bưởi trĩu quả, mang lại nguồn thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

"Hồi mới bắt tay vào làm, ai cũng bảo tôi liều. Đất phèn chua loét thế này, trồng cây ăn trái sao mà sống nổi. Nhưng tôi nghĩ, đất không phụ công người, quan trọng là mình phải biết cách "trị" nó bằng khoa học", ông Đạt nhớ lại những ngày đầu gian khó.

Để cải tạo 1,2 ha đất phèn, ông Đạt không nôn nóng xuống giống ngay. Ông dành nhiều tháng trời để xới đất, lên liếp cao nhằm tránh ngập úng vào mùa mưa và hạn chế phèn xì lên vào mùa khô.

Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Hội Nông dân và các chuyên gia nông nghiệp TP.HCM, ông bắt đầu áp dụng quy trình bón vôi hạ phèn, bổ sung hàm lượng lớn phân bón hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo, tạo độ xốp và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi cho đất.

Bí quyết cho quả bưởi ngọt thanh, thương lái săn đón

Trồng bưởi trên đất phèn đã khó, làm sao để trái bưởi đạt chất lượng thơm ngon, không bị đắng hay sượng lại càng khó hơn. Nhờ kiên trì áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ông Đạt đã giải được bài toán hóc búa này.

Thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ông Đạt ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học, nuôi kiến vàng để diệt trừ sâu bọ tự nhiên. Ảnh: Vân Nguyễn

Vườn bưởi của ông được đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động khép kín, nguồn nước tưới được kiểm tra độ pH nghiêm ngặt trước khi đưa vào vườn.

Thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ông Đạt ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học, nuôi kiến vàng để diệt trừ sâu bọ tự nhiên và dùng túi chuyên dụng để bọc trái từ sớm.

Nhờ quy trình canh tác sạch và khoa học, bưởi tại vườn của ông Đạt luôn giữ được hương vị đặc trưng: Vỏ mỏng bóng bẩy, múi bưởi mọng nước, vị ngọt thanh mà không hề có vị chát đặc trưng của vùng đất phèn.

Tiếng lành đồn xa, chất lượng quả ổn định giúp vườn bưởi của ông trở thành địa chỉ quen thuộc của các thương lái lớn. Cứ đến mùa thu hoạch, thương lái lại vào tận vườn thu mua với giá cao và ổn định, không phải lo cảnh "được mùa mất giá".

Chất lượng quả ổn định giúp vườn bưởi của ông trở thành địa chỉ quen thuộc của các thương lái lớn. Ảnh: Vân Nguyễn

Sau hơn 7 năm thăng trầm, ông Đạt đã thu về quả ngọt, với doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm.

Ông Đạt chia sẻ, trong thời gian tới, ông dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới việc đăng ký sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của địa phương.

Theo Hội Nông dân xã Tân Vĩnh Lộc, mô hình của ông Phạm Tấn Đạt không chỉ thay đổi kinh tế gia đình mà còn mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân trong vùng. Đất phèn giờ đây không còn là rào cản, mà đã trở thành vùng đất cho những mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả cao.

Mô hình của ông Đạt là điển hình cho thấy, khi tư duy đổi mới của người nông dân kết hợp chặt chẽ với khoa học kỹ thuật, những vùng đất cằn cỗi nhất cũng có thể biến thành những "vành đai xanh" trù phú, đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp bền vững của TP.HCM.