Loạt bất động sản "đất vàng" của bà Trương Mỹ Lan sắp được SCB định giá

SCB chuẩn bị định giá loạt bất động sản trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang triển khai bước định giá đối với 13 tài sản bảo đảm liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tạo tiền đề để đưa các tài sản này ra đấu giá công khai nhằm phục vụ công tác thu hồi nợ.

Theo thông tin SCB vừa công bố, danh mục cần định giá lần này gồm 12 bất động sản tọa lạc tại TP. HCM và Tây Ninh, cùng một tài sản khác nằm trong tổng số 1.120 mã tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan. Đây đều là những tài sản đã hoàn tất hồ sơ pháp lý thế chấp, có thể chuyển nhượng độc lập và đủ điều kiện đưa ra giao dịch trên thị trường.

Phần lớn bất động sản nằm tại những vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm TP.HCM như số 22 Lê Lợi, 15 Ngô Đức Kế hay 202 - 204 Pasteur.

Theo ghi nhận của SCB, một số mặt bằng hiện đang đóng cửa, trong khi nhiều địa điểm khác được bên thuê sử dụng làm văn phòng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc bãi đỗ xe.

SCB đang triển khai định giá 13 tài sản bảo đảm liên quan bà Trương Mỹ Lan trước khi tổ chức đấu giá công khai để thu hồi nợ.

Việc xác định giá trị tài sản được xem là bước quan trọng trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm bởi đây sẽ là căn cứ để xác lập giá khởi điểm khi tổ chức đấu giá. SCB cho biết toàn bộ quy trình được triển khai dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, gồm Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan thi hành án dân sự, nhằm bảo đảm tính minh bạch cũng như tối ưu khả năng thu hồi nợ.

Theo hồ sơ vụ án, tổng cộng 1.120 mã tài sản bảo đảm đang được sử dụng để bảo đảm cho 1.243 khoản vay đứng tên bà Trương Mỹ Lan tại SCB. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, dư nợ của các khoản vay này được xác định vào khoảng 673.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, SCB cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để phục vụ quá trình xử lý khối tài sản có quy mô đặc biệt lớn và phức tạp này. Khi đó, ngân hàng đã triển khai xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm, bao gồm nhà đất cùng nhiều tài sản khác như quần áo và phụ kiện thời trang thuộc các doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Để bảo đảm khách quan và tuân thủ quy định pháp luật, việc xử lý tài sản được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, xây dựng tiêu chí và đánh giá hồ sơ dự thầu. Sau đó, SCB sẽ lựa chọn tổ chức đủ năng lực để thực hiện định giá và tổ chức đấu giá công khai các tài sản.

Song song với khối tài sản thế chấp tại SCB, nhiều tài sản cá nhân của bà Trương Mỹ Lan như xe ô tô hạng sang, túi xách Hermes và các tài sản giá trị khác cũng đang được cơ quan thi hành án đưa ra đấu giá.