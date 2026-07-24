Cảnh khác lạ khi giá vàng giảm không ngừng

Trưa 24/7, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM) cho thấy, không còn cảnh người dân ngồi kín khu vực chờ, lấy số thứ tự và chờ gọi tên để mua vàng như những ngày trước. Thay vào đó, khách đến giao dịch được vào ngay khu vực bên trong và chỉ chờ khoảng 15 phút là đến lượt mua.

Khách hàng chờ mua vàng tại tiệm Mi Hồng.

Vừa mua một lượng vàng SJC, chị Nhi (nhân viên văn phòng) nói rằng, chiều 24/7 đã đến xếp hàng nhưng thấy khách quá đông nên đành ra về. Trưa nay quay lại thấy khách vắng hơn, giá vàng hôm nay lại giảm thêm cả triệu đồng nên chị Nhi nhanh chóng “chốt đơn” một lượng vàng, mua là có ngay. “Cứ tưởng sẽ phải xếp hàng, chờ lâu mới đến lượt nhưng không ngờ lại rất nhanh chóng”, chị Nhi nói.

Theo nhân viên tiệm vàng Mi Hồng, trong ngày cửa hàng có bao nhiêu vàng nhẫn và vàng miếng sẽ bán hết bấy nhiêu, không giới hạn số lượng mua. Hiện nguồn cung vàng nhẫn và vàng miếng vẫn đáp ứng nhu cầu của khách. Lượng khách đến mua vàng đông hơn lượng khách đến bán.

Khách bán vàng tại SJC hạ nhiệt so với ngày hôm qua.

Tại Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM), lượng khách đến bán vàng và kim cương cũng giảm so với những ngày trước. Khách không còn phải bốc số chờ giao dịch. Hoạt động mua bán vàng miếng, vàng nhẫn diễn ra bình thường, không giới hạn số lượng. Người mua vàng miếng SJC cũng không cần đặt trước. Sau khi thực hiện giao dịch bán vàng, khách đều được thanh toán đầy đủ.

Đến trưa 24/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng bán ra và 134,5 triệu đồng/lượng mua vào, cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng bán ra và 134,5 triệu đồng/lượng mua vào. Vàng nhẫn SJC có giá bán ra 138 triệu đồng/lượng và mua vào 133 triệu đồng/lượng.

Kiểm định kim cương tại SJC.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng bán ra và 135 triệu đồng/lượng mua vào.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước hiện cao hơn khoảng 10,8 triệu đồng/lượng.

Phố vàng bạc, khu chuyên doanh trang sức, đá quý ở TPHCM trầm lắng trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh.

Tại các tuyến đường chuyên kinh doanh vàng bạc như khu vực Hòa Bình, chợ Thiếc, Nhiêu Tâm, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo… không khí giao dịch khá trầm lắng. Nhiều tiệm vàng để tủ trưng bày trống trơn, cửa khép hờ hoặc đóng hẳn.