Choáng với dàn siêu du thuyền của giới tỷ phú công nghệ: Lớn hơn, xa xỉ hơn và bí ẩn hơn bao giờ hết

Thú chơi siêu du thuyền của giới siêu giàu

Theo Businessinsider, trong giới chơi du thuyền, tồn tại một "quy luật ngầm": Chiều dài con tàu tỉ lệ thuận với độ giàu có của chủ nhân. Sở hữu một con tàu dài 50 mét đã là minh chứng cho đẳng cấp tỷ phú, song những con tàu vượt ngưỡng 100 mét lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Giovanna Vitelli, chủ tịch Azimut Benetti Group, từng chia sẻ rằng những chiếc siêu du thuyền này chính là lời khẳng định thành tựu cuộc đời của chủ sở hữu.

Với đầy đủ tiện nghi như phòng tập gym hiện đại, spa, hồ bơi, rạp chiếu phim và cả hầm chứa trực thăng, những "cung điện di động" trên đại dương dành cho các tỷ phú thường được thiết kế riêng với chi phí lên tới hàng trăm triệu USD.

Đặc biệt, khi xu hướng quan tâm đến sự trường thọ và nhu cầu làm việc từ xa lên ngôi, các du thuyền hiện đại còn tích hợp các văn phòng làm việc và khu vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Siêu du thuyền Koru của tỷ phú Jeff Bezos đã gây tiếng vang lớn khi ra mắt vào năm 2023. Tuy nhiên, sau đó nó bị lu mờ bởi những siêu du thuyền lớn hơn thuộc sở hữu của tỷ phú Mark Zuckerberg và Sergey Brin. Ảnh: Robino Salvatore/GC Images; Stefano Rellandini/Getty Images

Những "quái vật" trên đại dương nổi bật nhất

Dưới đây là những siêu du thuyền nổi bật nhất trong danh sách tài sản của giới tỷ phú công nghệ:

Sergey Brin (Đồng sáng lập Google) - Dragonfly: Brin sở hữu một "hạm đội" du thuyền được gọi là "Fly Fleet". Trong đó, Dragonfly (dài 142 mét, bàn giao năm 2024) là con tàu lớn nhất. Con tàu này trang bị hồ bơi đáy kính, rạp chiếu phim, spa và thậm chí là một boong chuyên dụng cho công việc.

Siêu du thuyền Dragonfly - thuộc sở hữu của nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, đã được phát hiện ở Miami vào mùa đông năm ngoái. Ảnh Scott Roth/Invision/AP

Jeff Bezos (Amazon) - Koru: Được coi là siêu du thuyền buồm lớn nhất thế giới, Koru (dài 127 mét) nổi bật với ba cột buồm khổng lồ. Con tàu 500 triệu USD này thường xuyên đồng hành cùng tàu hỗ trợ Abeona dài 75 mét. Tuy nhiên, Koru cũng từng gây tranh cãi vì các vấn đề liên quan đến quy định khai thác gỗ teak tại Myanmar.

Siêu du thuyền Koru của tỷ phú Jeff Bezos, được bàn giao năm 2023, là du thuyền buồm lớn nhất thế giới. (Ảnh: Felix Frieler/picture alliance/Getty Images)

Mark Zuckerberg (Meta) - Launchpad: Sau nhiều đồn đoán, Zuckerberg đã ra mắt siêu du thuyền Launchpad (118 mét) vào năm 2024. Con tàu này gây ấn tượng với sảnh quan sát dạng kén khép kín và hai bãi đáp trực thăng.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy du thuyền Launchpad của tỷ phú Mark Zuckerberg có một bể bơi trên boong chính và một sân trực thăng. Ảnh Ruben Griffioen/SuperYachtTimes

Eric Schmidt (Cựu CEO Google) - Whisper: Từng thuộc sở hữu của tỷ phú Shahid Khan, Whisper (95 mét) được Schmidt mua lại và tân trang. Với chi phí thuê khoảng 1,4 triệu USD/tuần, đây là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của nhiều ngôi sao lớn, trong đó có Magic Johnson.

Eric Schmidt đã mua lại Kismet từ chủ sở hữu đội Jacksonville Jaguars, Shahid Khan vào năm ngoái và đổi tên thành Whisper. (Ảnh: Jan Woitas/picture alliance/Getty Images)

Barry Diller (Chủ tịch IAC) - Eos: Đây là một trong những du thuyền buồm tư nhân lớn nhất thế giới với chiều dài 93 mét, thường là nơi tụ hội của những gương mặt nổi tiếng như Oprah Winfrey hay gia đình Bezos.

Eos là nơi mà Chủ tịch IAC Barry Diller hường lui tới. (Ảnh: Horacio Villalobos/Getty Images)

Larry Ellison (Oracle) - Musashi: Mang tên của một võ sĩ samurai huyền thoại, con tàu 88 mét này là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật Art Deco và thiết kế Nhật Bản, sở hữu cả sân bóng rổ và thẩm mỹ viện.

Tỷ phú Larry Ellison có niềm đam mê mãnh liệt với du thuyền và môn đua thuyền buồm; ông sở hữu siêu du thuyền Musashi và trước đây từng tài trợ cho một đội đua thuyền buồm. Ảnh: Eric Risberg/AP Photo

Laurene Powell Jobs - Venus: Được thiết kế riêng bởi huyền thoại Philippe Starck cho cố đồng sáng lập Apple, Steve Jobs, Venus (78 mét) là kiệt tác của triết lý tối giản. Dù Jobs qua đời trước khi con tàu hoàn thiện, nó vẫn được coi là một trong những siêu du thuyền có chất lượng chế tác đỉnh cao nhất từng được sản xuất.

Siêu du thuyền Venus. Ảnh: Mashable, theultralinx.com

Sự kín đáo của giới tinh hoa

Trong ngành công nghiệp du thuyền, sự kín đáo là "luật chơi" quan trọng. Nhiều tỷ phú cố gắng giữ cho tài sản của mình ẩn danh dưới các công ty vỏ bọc. Chẳng hạn, CEO Evan Spiegel của Snap được đồn đoán là chủ sở hữu của siêu du thuyền Bliss dài 94 mét.

Việc đầu tư hàng trăm triệu USD vào những con tàu này không chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn cho thấy cách thức sống và làm việc của tầng lớp thượng lưu ngày nay. Dù đối mặt với những chỉ trích về môi trường hay lối sống xa hoa, các siêu du thuyền vẫn là những mảnh ghép không thể thiếu để khẳng định quyền lực của những "ông trùm" công nghệ, những người đang nắm giữ tài sản khổng lồ và định hình tương lai thế giới.