Elon Musk tiếp tục giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 400 tỷ USD

Tháng 7/2025 chứng kiến nhóm cổ phiếu công nghệ lớn tại Mỹ liên tiếp lập đỉnh mới, kéo theo khối tài sản của 8/10 tỷ phú giàu nhất thế giới tăng vọt. Nvidia đạt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, cổ phiếu tăng 14%, giúp CEO Jensen Huang kiếm thêm 17 tỷ USD chỉ trong một tháng, nâng tổng tài sản lên gần 155 tỷ USD và vươn từ vị trí thứ 10 lên thứ 6.

Tuy nhiên, người tăng mạnh nhất là Larry Ellison – đồng sáng lập Oracle – với 37 tỷ USD nhờ cổ phiếu công ty tăng 14%. Ông hiện sở hữu gần 300 tỷ USD. Mark Zuckerberg (Meta) cũng có tháng bội thu khi báo cáo lợi nhuận quý II vượt kỳ vọng, đưa tài sản lên gần 267 tỷ USD.

Elon Musk nắm trong tay khối tài sản khổng lồ

Elon Musk là người giàu nhất thế giới hiện nay

Elon Musk vẫn giữ ngôi đầu bảng với tài sản 401 tỷ USD, dù giảm 5,3 tỷ USD trong tháng 7 do cổ phiếu Tesla giảm 3%. Musk đang điều hành cùng lúc Tesla, SpaceX, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và công ty AI xAI. Ông dự kiến mở rộng mạnh dịch vụ robotaxi của Tesla trong thời gian tới.Musk đã nhiều lần giành vị trí số 1 kể từ năm 2021, từng mất ngôi vào tay Bernard Arnault và Jeff Bezos, nhưng quay lại dẫn đầu từ tháng 5/2024 sau khi xAI huy động được 6 tỷ USD, nâng định giá lên 80 tỷ USD.

Những gương mặt đáng chú ý trong top 10

Larry Ellison (299,6 tỷ USD) – giữ vị trí số 2, thu hẹp khoảng cách với Musk nhờ tài sản tăng mạnh và dự án hợp tác AI với nhiều ông lớn.

Mark Zuckerberg (266,7 tỷ USD) – CEO Meta, gây chú ý với các gói đãi ngộ hàng trăm triệu USD để thu hút nhân tài AI.

Jeff Bezos (246,4 tỷ USD) – sáng lập Amazon, tăng thêm 13 tỷ USD trong tháng, vừa tổ chức đám cưới xa hoa tại Ý.

Larry Page & Sergey Brin – đồng sáng lập Google, lần lượt sở hữu 158 tỷ USD và 150,8 tỷ USD, hưởng lợi từ đà tăng của cổ phiếu Alphabet.

Jensen Huang (154,8 tỷ USD) – đồng sáng lập Nvidia, hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI.

Steve Ballmer (148,7 tỷ USD) – cựu CEO Microsoft, tăng thêm 7,5 tỷ USD nhờ cổ phiếu Microsoft.

Warren Buffett (143,4 tỷ USD) – “Nhà hiền triết xứ Omaha” mất 2,2 tỷ USD, tụt xuống vị trí thứ 9.

Bernard Arnault (142,9 tỷ USD) – ông trùm LVMH tăng nhẹ tài sản nhưng lùi xuống hạng 10.

Người phụ nữ giàu nhất hành tinh là Alice Walton – con gái nhà sáng lập Walmart Sam Walton – với tài sản 107 tỷ USD, xếp thứ 16 toàn cầu. Bà thừa hưởng cổ phần Walmart từ cha và tiếp tục giữ quyền sở hữu lớn trong tập đoàn bán lẻ này. Các anh em của bà cũng nằm trong danh sách tỷ phú thế giới.