Sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed, 10 người giàu nhất thế giới “bỏ túi” thêm 33 tỷ USD

Người giàu nhất thế giới Elon Musk dẫn đầu với khoản tăng thêm 9,3 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên khoảng 417 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Tesla tăng 5%.

CEO Oracle Larry Ellison – hiện là người giàu thứ hai thế giới – cộng thêm 4,4 tỷ USD, đạt 282 tỷ USD. Mark Zuckerberg (Meta) tăng 3,6 tỷ USD lên 258,5 tỷ USD, còn Jeff Bezos (Amazon) có thêm 4,4 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 239 tỷ USD.

Những tỷ phú khác cũng “ăn nên làm ra” nhờ đà tăng chứng khoán, từ bộ đôi sáng lập Google Larry Page (+3,2 tỷ USD) và Sergey Brin (+2,9 tỷ USD), CEO Nvidia Jensen Huang (+2 tỷ USD), cựu CEO Microsoft Steve Ballmer (+513 triệu USD), đến ông trùm xa xỉ phẩm Bernard Arnault (+2,9 tỷ USD) và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (+64 triệu USD).

Jensen Huang của Nvidia (154,2 tỷ đô la) đã kiếm thêm 2 tỷ đô la khi cổ phiếu Nvidia tăng 1,8%.

Ông Powell đã nói gì ở Jackson Hole?

Trong bài phát biểu được giới tài chính chú ý đặc biệt, ông Jerome Powell ám chỉ Fed có thể sắp hạ lãi suất. Ông cho biết thị trường lao động ổn định, kinh tế Mỹ thể hiện sự “kiên cường” và Fed có thể “tiến hành thận trọng” trong việc điều chỉnh chính sách.

Powell cũng cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan có thể làm bùng phát “lạm phát dai dẳng” – một rủi ro cần theo dõi. Phát biểu này được đưa ra sau nhiều tháng Tổng thống Donald Trump liên tục gây áp lực yêu cầu Fed hạ mạnh lãi suất.

Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng ra sao?

Ngay sau phát biểu, thị trường Mỹ bật tăng mạnh. Dow Jones vọt hơn 900 điểm lên kỷ lục mới trong ngày, S&P 500 tăng gần 1,5% và Nasdaq nhảy 1,7%.

Đây không phải lần đầu tiên Jackson Hole trở thành “cú hích” cho phố Wall. Năm ngoái, khi Powell tuyên bố “đã đến lúc” Fed hạ lãi suất, thị trường cũng bật tăng tương tự. Trái ngược với năm 2022, khi ông có giọng điệu cứng rắn, khiến S&P 500 lao dốc hơn 3% chỉ trong một ngày và giảm gần 7% trong tuần sau đó.

Khi Fed hạ lãi suất, chi phí vay tiền giảm, từ vay mua nhà, mua xe cho tới vay học phí. Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, doanh nghiệp cũng mạnh dạn mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động.

Đối với giới đầu tư và các tỷ phú, lãi suất thấp đồng nghĩa với việc dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán. Cổ phiếu tăng giá, giá trị tài sản của họ cũng phình to theo. Đây chính là lý do chỉ một tín hiệu từ Fed cũng có thể lập tức “thổi” thêm hàng chục tỷ USD vào túi của những người giàu nhất hành tinh.