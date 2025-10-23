Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ trừng phạt các “ông lớn” dầu mỏ Nga

Hôm thứ Ba, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố lệnh trừng phạt đối với hai “gã khổng lồ” dầu mỏ Nga là Rosneft PJSC (do nhà nước điều hành) và Lukoil PJSC (tư nhân), với lý do Moscow “thiếu cam kết cho hòa bình tại Ukraine”.

Hai công ty này chiếm gần một nửa tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga và là nguồn thu quan trọng của ngân sách liên bang – ngành dầu khí đóng góp khoảng 25% ngân sách quốc gia.

Theo giới phân tích, các biện pháp này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối với Nga của Washington, vốn trước đó vẫn ưu tiên duy trì ổn định thị trường năng lượng thông qua cơ chế giới hạn giá dầu G7.

Phản ứng của thị trường dầu mỏ ra sao?

Ngay sau thông báo, giá dầu Brent tăng hơn 3%, vượt ngưỡng 64 USD/thùng, còn WTI (Mỹ) tiến gần 60 USD/thùng. Các nhà máy lọc dầu lớn ở Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm gần như toàn bộ lượng dầu Nga nhập khẩu, khiến thị trường thêm khan hiếm nguồn cung.

Chuyên gia Warren Patterson, Trưởng chiến lược hàng hóa của ING Group (Singapore), nhận định: “Đây là bước ngoặt trong chính sách của ông Trump. Tuy nhiên, còn nhiều nghi ngờ về hiệu quả thực tế và tác động lâu dài đối với xuất khẩu của Nga.”

Sau động thái của Washington, Liên minh châu Âu (EU) cũng thống nhất một gói trừng phạt mới, dự kiến thông qua trong tuần này, nhắm vào 45 tổ chức hỗ trợ Nga lách cấm vận, trong đó có 12 công ty tại Trung Quốc và Hong Kong.

Cùng lúc, ông Trump tiết lộ sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Bắc Kinh mua dầu Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc tuần tới.

Về phía Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi được cho là đã cam kết giảm dần nhập khẩu dầu Nga, dù New Delhi vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung này.

Tuy nhiên, chuyên gia Rachel Ziemba (Trung tâm An ninh Mỹ mới – CNAS) cảnh báo: “Dù Trung Quốc và Ấn Độ có thể giảm mua, nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn. Nga vẫn còn nhiều kênh tài chính ngầm để duy trì xuất khẩu.”

Điều gì khiến giá dầu thế giới biến động mạnh?

Lệnh trừng phạt mới được xem là cú sốc đối với thị trường năng lượng vốn đang nhạy cảm. Trước đó, giá dầu Brent chạm mức thấp nhất trong 5 tháng, do nguồn cung dư thừa và lo ngại kinh tế toàn cầu suy yếu.

Tuy nhiên, sau thông tin từ Mỹ, thị trường nhanh chóng đảo chiều. Nhà phân tích Vandana Hari (Vanda Insights) cho biết: “Giới đầu tư sẽ cần thời gian để tiêu hóa tác động của các lệnh cấm này, nhưng rõ ràng đây là tin xấu cho các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ và Trung Quốc.”

Song song đó, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, càng củng cố đà tăng giá trên thị trường. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo biến động này có thể chỉ mang tính ngắn hạn, khi thế giới vẫn đối mặt nguy cơ dư cung trong các tháng tới.