Loại rau dại xưa mọc không ai ngó, nay "hái ra tiền" 39 triệu/kg

Lâu nay trong thế giới ẩm thực, có những loại nguyên liệu từng bị xem là "vô dụng" nhưng rồi lại trở thành báu vật trên bàn tiệc thượng lưu. Chồi hoa bia chính là một trong số đó. Không chỉ hương vị độc đáo mà giá loại rau này rất đắt đỏ.

Nhắc đến các loại nông sản nổi tiếng, chúng ta không thể bỏ qua chồi hoa bia. Đây là một trong những loại rau đắt đỏ nhất thế giới.

Hoa bia (Humulus lupulus) vốn là loài thực vật thân leo trong họ Cannabaceae, được trồng phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ 17 để tạo vị đắng và hương thơm cho bia.

Loại cây dại này nếu ăn sống sẽ khá đắng, có vị như đậu xanh nhưng khi đã nấu chín mang đến hương vị "thiên nhiên" độc nhất vô nhị.

Loại rau dại từng bị nhổ bỏ nay hóa đặc sản đắt đỏ bậc nhất thế giới. Với hương vị đặc biệt, loại rau đắt đỏ này được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản đẳng cấp tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Thông thường hoa bia là loại cây sống lâu năm, có chiều cao trung bình từ 10 đến 15m. Hoa bia có hoa đực và cái riêng cho từng cây. Nguồn gốc đầu tiên của hoa bia là mọc hoang tại một số nơi ở châu Âu, từ ven bờ sông đến vào tận trong rừng. Về sau người dân đã đưa chúng về trồng và chăm sóc trong vườn nhà.

Trước đây, khi ngành công nghiệp bia trên thế giới mới phát triển, những chồi non này thường bị coi là đồ thừa và bị vứt bỏ. Nhưng bất ngờ, hiện nay, chồi hoa bia lại trở thành một trong những loại rau có giá thành cao nhất thế giới từ 1.000-1.500 USD (khoảng 26 triệu đồng -399 triệu đồng) mỗi kg.

Chồi hoa bia là một bộ phận của cây hoa bia. Chúng là những chồi non không nở thành hoa. Chồi hoa bia có màu xanh pha đỏ.

Không chỉ là món ăn ngon chồi hoa bia còn có rất tốt cho sức khỏe như hỗ trợ trong việc điều trị lo lắng, bồn chồn, mất ngủ. Nó còn tác dụng điều hòa mỡ máu, chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chết hoạt động của tế bào ung thư.

Từng là rau dại ít người quan tâm nhưng đến nay có nhiều lý do khiến chồi hoa bia trở nên đắt đỏ. Thứ nhất, loại nông sản này mỗi năm chỉ nở 1 lần. Thứ 2, hoa bia chỉ đâm chồi chủ yếu vào mùa xuân, trong giai đoạn khoảng giữa tháng 2 và tháng 3.

Chồi hoa bia không mọc theo hàng đồng nhất nên phải thu hoạch hoàn toàn bằng tay và mất nhiều công sức.

Đặc biệt, chồi hoa bia chủ yếu phát triển ở những vùng lạnh và cần khoảng 5 đến 6 tuần ở nhiệt độ gần như đóng băng để phát triển tối ưu. Chúng chủ yếu được trồng ở Hà Lan, Anh và Bỉ.

Hơn nữa, thời gian sống của chồi hoa bia không dài. Nếu không được thu hoạch kịp thời, chồi hoa bia có thể bị hỏng và không sử dụng được nữa. Thường người trồng sẽ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để có lịch thu hoạch hợp lý trong vòng 14 ngày kể từ khi hoa bia đâm chồi.

Một lý do nữa khiến loại hoa này đắt đỏ là quá trình thu hoạch loại nông sản này cũng mất rất nhiều thời gian và cần độ tỉ mỉ cao.

Loại hoa này khi chế biến thành món rau mang đến hương vị "thiên nhiên" độc nhất vô nhị.

Để thu hoạch chồi hoa bia, người ta phải cúi người xuống để tìm ra những chồi non trong các tán lá. Đặc biệt, kích thước của chúng khá nhỏ nên người nông dân phải nhặt lượm rất lâu mới có thể thu hoạch được một lượng khá nhỏ.

Bên cạnh đó, chồi hoa bia cũng cần được bảo quản trong môi trường tốt và phù hợp mới có thể giữ nguyên chất lượng đến tay khách hàng.

Sau khi thu hoạch, hầu hết chồi hoa bia được các nhà hàng sang trọng thu mua. Đối với nhiều đầu bếp trên thế giới, chồi hoa bia được xem là một thứ nguyên liệu tuyệt vời để chế biến các món đặc sản, làm nên tên tuổi của họ.

Người ta thường chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn, còn những chồi non mọc vào đầu mùa xuân bị coi là đồ thừa. Trong nhiều năm, chúng thậm chí còn bị nhổ bỏ để cây tập trung nuôi hoa.

Thế nhưng, sự thay đổi của xu hướng ẩm thực đã biến "phế phẩm" này thành món ăn thượng hạng. Các đầu bếp danh tiếng ở châu Âu, đặc biệt là tại Hà Lan, Anh và Bỉ, đã phát hiện ra hương vị độc đáo của chồi hoa bia là một sự hòa quyện giữa vị tươi mát của rau xanh và chút đắng nhẹ đặc trưng. Từ đó, chồi hoa bia trở thành món rau hiếm hoi có giá trị ngang với những nguyên liệu xa xỉ bậc nhất.