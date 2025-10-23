Người tiêu dùng Mỹ "kiệt sức vì khuyến mãi" trước Black Friday

Theo báo cáo của công ty tư vấn AlixPartners, sau nhiều năm liên tiếp các thương hiệu thời trang tung khuyến mãi dày đặc, người tiêu dùng Mỹ đang rơi vào tình trạng “kiệt sức vì giảm giá”.

Khảo sát hơn 9.000 người trên 140 nhà bán lẻ và 9 phân khúc thời trang cho thấy: giá cả không còn là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định mua hàng. So với năm ngoái, mức độ coi trọng yếu tố “giá” đã giảm trung bình 13% trên hầu hết các ngành, ngoại trừ hàng xa xỉ và mỹ phẩm.

Thậm chí, số người xem việc “tìm được món hời” là rất quan trọng cũng giảm tới 30% so với năm trước. Trong phân khúc hàng giảm giá, nơi săn khuyến mãi vốn là yếu tố then chốt, tiêu chí này tụt hạng từ vị trí số 1 xuống tận thứ 19.

Du khách đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của một cửa hàng giảm giá 50% cho tất cả các mặt hàng trên Phố đi bộ Third Street ở Santa Monica

Chuyện gì đã khiến khuyến mãi mất tác dụng?

Theo bà Sonia Lapinsky, trưởng bộ phận thời trang toàn cầu của AlixPartners, tình trạng này bắt nguồn từ chính chiến lược “giảm giá triền miên” mà các nhà bán lẻ áp dụng những năm gần đây.

Sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng chục quốc gia vào tháng 4, nhiều thương hiệu phải dùng khuyến mãi để trấn an khách hàng, tránh cảm giác giá tăng vì chính sách thuế. Nhưng nay, “người mua đã mệt mỏi với những chiêu giảm giá lặp lại,” bà Lapinsky nhận định.

Người tiêu dùng giờ đây quan tâm nhiều hơn đến tính nhất quán giá bán giữa cửa hàng và online, giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra và chất lượng sản phẩm. Họ cũng muốn trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng tốt hơn – nhưng các nhà bán lẻ dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng đó.

Dù hơn 60% người được hỏi cho biết vẫn sẽ mua phần lớn quần áo trực tiếp tại cửa hàng trong mùa lễ này, nhưng thời gian họ dành cho việc dạo mua sắm đã giảm 3% và giá trị trung bình mỗi giỏ hàng cũng giảm 5% trong hai năm qua.

“Chúng ta thấy lượng khách đến cửa hàng tăng, nhưng số hàng họ mua lại giảm. Rõ ràng có điều gì đó chưa ổn trong trải nghiệm mua sắm,” bà Lapinsky nói. “Câu hỏi là, điều gì trong cửa hàng đang khiến họ không còn hứng thú mua sắm?”

Mùa mua sắm năm nay có thể ảm đạm như thế nào?

Ngành bán lẻ Mỹ đang bước vào mùa mua sắm cuối năm với tâm thế dè chừng. Tâm lý người tiêu dùng suy yếu, thị trường việc làm bất ổn và lạm phát kéo dài khiến doanh số có thể thấp hơn những năm trước.Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp buộc phải tập trung hơn vào chất lượng, sức mạnh thương hiệu và khả năng thực thi, thay vì trông chờ vào đòn bẩy giảm giá để hút khách.

Bà Lapinsky cho rằng kết quả khảo sát lần này là “lời cảnh tỉnh” cho ngành bán lẻ: “Khuyến mãi từng là vũ khí hữu hiệu để kéo khách hàng, nhưng giờ đây khi chi phí tăng vì thuế và người tiêu dùng đã mệt mỏi, chiến lược đó trở nên rủi ro hơn bao giờ hết.”

Báo cáo chỉ ra rằng ngay cả trong phân khúc xa xỉ, nơi người mua vốn ít nhạy cảm với giá, các thương hiệu cũng đang đối mặt rủi ro tương tự.Ví dụ, hãng Chanel đã tăng giá một mẫu túi từ 5.800 USD lên tới 11.300 USD chỉ trong giai đoạn 2019 - 2025. Đà tăng quá mạnh này khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang các thương hiệu “cao cấp vừa phải” với mức giá hợp lý hơn.

AlixPartners cảnh báo rằng, nếu các nhà bán lẻ ở những lĩnh vực khác cố giữ giá cao bằng cách cắt giảm chất lượng, họ sẽ đánh mất niềm tin và uy tín thương hiệu, điều vốn khó lấy lại hơn cả doanh số.