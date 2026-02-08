Cận Tết, thận trọng với bẫy làm giàu nhanh chóng trên mạng

Ba hình thức lừa đảo tài chính phổ biến cận Tết

Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động lừa đảo tài chính trên không gian mạng càng gia tăng. Không ít nạn nhân đã mất tiền, thậm chí mất trắng chỉ vì tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" hay "đầu tư lãi khủng".

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, dịp cuối năm luôn là "mùa cao điểm" của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, tận dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để tạo lòng tin và dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Lừa đảo làm giàu nhanh gia tăng vào các dịp cận Tết. Ảnh minh họa

Một trong những chiêu trò đang hoành hành là các ứng dụng đầu tư tài chính "ma". Các app này thường quảng cáo lợi nhuận phi lý, từ 180% đến 700% mỗi năm, kèm theo những cam kết chắc chắn "không thua lỗ". Để tăng độ tin cậy, đối tượng lừa đảo khoác lên vỏ bọc công nghệ hiện đại như AI, blockchain, cloud mining… Trong giai đoạn đầu, người tham gia có thể được trả lãi nhỏ để tạo niềm tin, nhưng khi số tiền nạp vào lớn hơn, ứng dụng sẽ đột ngột "sập" hoặc khóa tài khoản.

Hình thức thứ hai là mạo danh ngân hàng uy tín để chào mời gửi tiết kiệm lãi suất cao bất thường. Các đối tượng sử dụng tên, logo, website gần giống ngân hàng thật, mời gọi các gói tiết kiệm với lãi suất 18–20%/năm và cam kết "không rủi ro". Nạn nhân sau khi chuyển tiền mới phát hiện toàn bộ thông tin đều là giả mạo.

Đáng lo ngại hơn là lừa đảo tình cảm kết hợp dẫn dụ đầu tư, còn được gọi là "mổ heo thời AI". Trong kịch bản này, đối tượng sử dụng chatbot AI hoặc tài khoản mạng xã hội giả để nhắn tin, trò chuyện, quan tâm 24/7 nhằm xây dựng mối quan hệ thân thiết, thậm chí yêu đương. Khi đã tạo được lòng tin tuyệt đối, chúng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính và chuyển tiền.

Nguyên tắc "3 không – 3 nhanh" để tự bảo vệ

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết, tin nhắn lừa đảo do AI hỗ trợ thường có một số đặc điểm dễ nhận diện. Tin nhắn phản hồi gần như ngay lập tức, không phân biệt ngày hay đêm. Văn phong thường rất trau chuốt, đúng ngữ pháp nhưng mang tính "sách vở", thiếu cảm xúc tự nhiên. Trong quá trình trò chuyện dài, đối tượng có thể lặp lại nội dung theo khuôn mẫu hoặc quên những chi tiết quan trọng đã trao đổi trước đó.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc "3 không – 3 nhanh".

Ba "không" gồm: không tin tuyệt đối vào bất kỳ lời mời gọi đầu tư hay làm giàu nhanh nào, kể cả các cuộc gọi deepfake có hình ảnh, giọng nói giống người quen; không nhấn vào đường link lạ hoặc cài đặt tệp tin không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền khi chưa xác thực rõ danh tính qua các kênh chính thống.

Ba "nhanh" là: nhanh chóng tra cứu thông tin tại các nguồn chính thống như website ngân hàng, cơ quan chức năng; nhanh ngắt kết nối khi cảm thấy bị hối thúc, thao túng tâm lý; nhanh báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã phát sinh sự cố.

Ông Ngô Minh Hiếu nhấn mạnh: không có hoạt động kinh doanh hợp pháp nào có thể mang lại mức lãi suất 180–700% mỗi năm. "Nếu lợi nhuận được quảng cáo cao một cách phi lý, thì rủi ro lớn nhất chính là mất trắng", ông Hiếu cảnh báo.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt vào dịp cận Tết, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước mọi lời mời gọi "làm giàu nhanh" để bảo vệ tài sản và sự bình yên cho gia đình trong những ngày đầu năm mới.