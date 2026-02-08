Linh vật 'Bát mã truy phong' xuất hiện bên vịnh Hạ Long

Chiều 8/2 (20 tháng Chạp), cụm linh vật 'Bát mã truy phong' bắt đầu được dựng tại khu vực Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Có khoảng 8 linh vật ngựa được đặt trên khối đế mô phỏng theo hình những quả núi trên vịnh Hạ Long.

Những "chú ngựa" được làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp, tạo hình như đang tung vó phi nước đại.

Hiện tại các công nhân đang lắp ráp các phần, chà nhám. Sau đó những "chú ngựa" này sẽ khoác lên mình bộ áo màu vàng óng.

Cụm linh vật gồm 8 chú ngựa đứng trên phần đế cao khoảng 8 mét được mô phỏng theo bức tranh "Bát mã truy phong".

Ngoài mô hình 8 chú ngựa, một số mô hình cũng đang được gấp rút lắp ráp, hoàn thiện tại quảng trưởng. Đây là nhóm chủ đề trang trí nằm trong không gian Đại lộ của hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan, với chủ đề "Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số". Không gian này sẽ hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự kiến Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan sẽ kéo dài khoảng 1km, từ khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm qua Quảng trường 30/10, Bảo tàng, Thư viện tỉnh đến hết Công viên hoa Hạ Long.

Một sân khấu lớn nằm ngay giữa quảng trường đang được dựng lên để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới của tỉnh Quảng Ninh.