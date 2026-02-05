Chỉ vì đơn hàng 3.000 đồng, người phụ nữ mất gần 1,3 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, mới đây chị N.T.V (trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, người gọi tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán phí. Do số tiền chỉ 3.000 đồng, chị V chủ quan và làm theo hướng dẫn.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau đó, một đối tượng khác tiếp tục liên hệ, lấy lý do "nhân viên mới" thao tác nhầm, yêu cầu chị V liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được nhận đơn. Các đối tượng lần lượt hướng dẫn chị chia sẻ màn hình điện thoại, bật camera trước và sau, thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu chuyển tiền tới các tài khoản do chúng cung cấp với lý do "tất toán".

Tin tưởng và làm theo các chỉ dẫn, chị V không ngờ mình đã rơi vào bẫy lừa đảo. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền gần 1,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của chị đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Trước thủ đoạn tinh vi nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Cụ thể, người dân cần lưu ý:

Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát hiện nay đều có website và ứng dụng chính thức để tra cứu mã vận đơn. Người dân nên chủ động kiểm tra thông tin đơn hàng, chỉ nhận và thanh toán khi đúng đơn đã đặt.

Tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn của người không rõ danh tính, đặc biệt là yêu cầu chia sẻ màn hình, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng.

Không chuyển khoản trước khi trực tiếp nhận hàng; cần xác minh kỹ thông tin người giao, đơn vị vận chuyển và nội dung thanh toán.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp xử lý, hạn chế thiệt hại xảy ra.