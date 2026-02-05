Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lần đầu trúng ở đặc khu Phú Quốc

Chiều 5-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: ĐLVS Việt Hằng

Theo đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 4-2, giải độc đắc (dãy số 983063) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến chiều 5-2, chủ nhân trúng độc đắc 1 vé Cần Thơ mới lộ diện tại đại lý vé số Tươi Tốt ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 13 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp "truy tìm".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 543109) của vé số Sóc Trăng xác định trúng tại tỉnh An Giang. Đến chiều 5-2, khách hàng trúng độc đắc 6 vé đã đến đại lý vé số Việt Hằng ở Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Hiện, 8 vé Sóc Trăng trúng độc đắc vẫn đang được đại lý Việt Hằng thông báo cho khách hàng may mắn nhanh chóng đến đổi thưởng.

Như vậy, kể từ khi Phú Quốc trở thành đặc khu của tỉnh An Giang thì đây là lần đầu tiên giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại "đảo ngọc".