Nhận thưởng Tết âm lịch 2026, người lao động có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời câu hỏi này, nhiều luật sư giải thích: Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính, tiền thưởng Tết không thuộc nhóm khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, tiền thưởng Tết âm lịch được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân, tính chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Theo quy định, tiền thưởng Tết được xác định là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh minh họa)

Điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm."

Ngoài ra, Nghị quyết số 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Biểu thuế lũy tiến từng phần cũng được điều chỉnh, thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, với các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%.

Sau khi trừ các khoản giảm trừ, người lao động vẫn còn thu nhập tính thuế mới phát sinh nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - giảm trừ gia cảnh - bảo hiểm bắt buộc - từ thiện (nếu có) - khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo (chưa có hướng dẫn cụ thể).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp lương tháng 12/2025 trả vào tháng 1/2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi kê khai, tính nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, tiền thưởng Tết âm lịch năm 2026 được chi trả sau ngày 1/1/2026, thuế thu nhập cá nhân được tính cho kỳ tính thuế năm 2026 theo quy định mới.