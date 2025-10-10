Các doanh nhiệp của Shark Bình hiện có quy mô thế nào?

Sau hơn 20 năm tham gia hoạt động kinh doanh, Shark Bình đã từng bước phát triển doanh nghiệp phần mềm PeaceSoft thành Tập đoàn NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech (tài chính - công nghệ), thương mại điện tử, logistics (quản lý - vận chuyển hàng hóa), đầu tư startup (doanh nghiệp khởi nghiệp).

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, thành lập tháng 2/2013. Trụ sở công ty đặt tại 18 Tam Trinh (phường Bạch Mai, Hà Nội). Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Shark Bình đang bị cơ quan điều tra liên quan đến dự án tiền ảo AntEx

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 5/2020, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, Shark Bình góp 70 tỷ đồng (70% vốn) và ông Nguyễn Huy Hoàng góp 30 tỷ đồng (tỷ lệ 30%).

Đến tháng 12/2020, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Cổ đông gồm Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%), ông Đào Minh Phú góp 100 tỷ đồng (20%). Ông Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Đến tháng 12/2022, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp này được chuyển sang cho ông Đào Minh Phú (SN 1980).

Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ công ty giảm mạnh về còn hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi, cụ thể ông Nguyễn Huy Hoàng góp 1,26 tỷ đồng (30% vốn) và Shark Bình góp 2,94 tỷ đồng (70%).

Đến tháng 11/2023, vốn điều lệ của NextTech vẫn giữ nguyên, song cơ cấu cổ đông có thay đổi. Ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục nắm giữ 70% vốn điều lệ, trong khi tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Huy Hoàng giảm xuống còn 29,5%. Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện với tư cách cổ đông mới, nắm 0,5% vốn của NextTech. Thời điểm này, ông Đào Minh Phú giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Từ tháng 4/2024 đến nay, doanh nghiệp do ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Ông Đào Mạnh Dũng cũng đang giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, doanh nghiệp đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 3,8 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng vào tháng 7/2024.

Không chỉ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 2/2021, có cùng trụ sở với Tập đoàn NextTech, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 70 tỷ đồng, sau đó một tháng, tiếp tục tăng lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, vốn điều lệ giảm còn 142 tỷ đồng; tháng 6/2025 giảm xuống 86 tỷ đồng và đến tháng 9/2025, Nextland tiếp tục hạ vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng. Hiện ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Ngoài ra, ông Bình cũng từng là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp khác thành lập giai đoạn 2012-2020 như: Công ty cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty cổ phần Weship Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Shipchung Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty cổ phần 12Trip. Tuy nhiên, các công ty này đều đã giải thể, ngừng hoạt động.