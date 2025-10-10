Muốn chuyển hơn 10.000 tỷ đồng cho công ty điện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thế nào?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển 10.000 tỷ đồng cho VinEnergo

CTCP Năng lượng VinEnergo mới đây thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Vingroup (VIC). Cụ thể, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, dự kiến chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp thêm vốn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Loại giao dịch được đăng ký là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinEnergo. Mục đích được công bố là nhằm tăng vốn điều lệ và năng lực tài chính của VinEnergo, qua đó phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển trong lĩnh vực năng lượng.

Tính theo mệnh giá, thương vụ chuyển nhượng có giá 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thị trường, cổ phiếu VIC đang được giao dịch với giá 176.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị thương vụ lên tới gần 10.600 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm số vốn lớn vào công ty năng lượng

Sau giao dịch, VinEnergo sẽ nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup. Trong khi đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ hạ sở hữu tại công ty từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn).

Tuy giảm sở hữu tại Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng cùng các thành viên trong gia đình vẫn nắm quyền chi phối tại tập đoàn này, với tổng tỷ lệ nắm giữ trên 65%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

VinEnergo được thành lập ngày 12/3 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Thời điểm thành lập, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo tương đương số vốn góp trị giá 1.420 tỷ đồng, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, tương đương số vốn góp trị giá 100 tỷ đồng, phần còn lại 19% vốn góp tương đương 380 tỷ đồng do Vingroup sở hữu.

Đến tháng 6/2025, vốn điều lệ của VinEnergo tăng mạnh từ 2.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Với việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục “bơm” 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp thêm vốn, người giàu nhất Việt Nam tiếp tục nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp này.

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn (1.600 MW và 3.200 MW), dự kiến vận hành cuối năm 2030. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu công nghiệp, vừa bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII.

Trước khi chuyển nhượng 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn nhằm tăng năng lực tài chính của VinEnergo, qua đó phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển trong lĩnh vực năng lượng. Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Dữ liệu các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes cho thấy, Chủ tịch Vingroup đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 16,8 tỷ USD và đứng thứ 145 trên bảng xếp hạng thế giới. So với đầu năm 2025, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng gấp 4 lần.

Trong khi đó, nhờ thị giá cổ phiếu VIC đang ở mức cao kỷ lục, vốn hóa thị trường của Vingroup cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 680.000 tỷ đồng (~25,8 tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán và bỏ xa top phía sau.