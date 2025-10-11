Sinh viên khoa luật kiện nhà hàng vì bị ngộ độc, sau 1 năm nhận cái kết “hả dạ”

Ăn nhà hàng bị ngộ độc, khách giữ lại chất nôn làm “bằng chứng thép”

Mới đây, Xiao Chen - một sinh viên khoa luật tại Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm nhớ đời sau khi dùng bữa tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Được biết, anh đã bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Sau một năm kiện tụng, anh đã được bồi thường 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng).

Được biết, anh đã dùng bữa tại nhà hàng đồ Nhật tại Thượng Hải vào khoảng 9 giờ tối ngày 30/5/2024, hóa đơn bữa ăn là 85 NDT (307.000đ). Sáng hôm sau, Xiao Chen bắt đầu sốt cao, khó thở, nôn mửa và tiêu chảy, sau đó phải đến bệnh viện Đông Phương Thượng Hải để điều trị.

Ảnh: Golden Eyes

Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng, Xiao Chen cho biết khi đến bệnh viện, chân anh đã không còn sức và mắt đã bị hoa. Anh gần như đã ngất xỉu, đau đến mức không nói nên lời. Y tá đã phải đẩy anh trên xe lăn trong suốt quá trình khám.

Bữa tối ở nhà hàng là bữa đầu tiên anh ăn khi từ nước ngoài trở về Trung Quốc. Trước đó, hai bữa ăn của anh đều là suất ăn trên máy bay. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy lượng vi khuẩn đã vượt mức tiêu chuẩn, anh bị ngộ độc thực phẩm, do đó vấn đề chỉ có thể bắt nguồn từ phía nhà hàng.

Sau đó, Xiao Chen đã liên hệ với nhà hàng với hy vọng được bồi thường. Tuy nhiên, nhà hàng này liên tục trốn tránh trách nhiệm và phủ nhận mọi vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Xiao Chen, vốn là một sinh viên luật, đã nghiên cứu các luật liên quan và bắt đầu một chiến dịch pháp lý kéo dài một năm.

“Tôi đã giữ lại bằng chứng ở mọi giai đoạn của quá trình, bao gồm cả mẫu chất nôn và chất thải. Tôi đòi quyền lợi là để làm cho ra lẽ. Phía nhà hàng nói rằng họ bồi thường cho tôi vì lý do nhân đạo, nhưng tôi thấy điều đó thật xúc phạm và tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi”_Xiao Chen bức xúc kể lại.

Trong quá trình đòi lại quyền lợi của mình, Xiao Chen cũng đã nhận được tin nhắn từ những khách hàng khác cũng gặp vấn đề về sức khỏe như tiêu chảy sau khi dùng bữa tại nhà hàng này.

Đòi lại công bằng không phải vì tiền

Trên trang web chuyên về đánh giá Dianping, đã có nhiều bình luận từ năm 2023 đến năm 2025 cho biết thực khách bị tiêu chảy sau khi dùng bữa tại nhà hàng này. Xiao Chen nhận định, điều này chứng tỏ nhà hàng đã không có bất kỳ sự điều chỉnh nào trong một thời gian dài như vậy.

Xiao Chen nói rằng mặc dù quá trình đòi lại quyền lợi khá tốn kém và số tiền thực tế nhận được không nhiều, nhưng anh không làm việc này vì tiền.

"An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng. Tôi là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, và tôi đã phải chịu đựng điều này sau khi ăn phải nó. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm đó một đứa trẻ hoặc một người già ăn phải nó. Tôi đang đấu tranh cho quyền lợi của mình không chỉ vì bản thân, mà còn vì hy vọng rằng những người khác sẽ không gặp phải những điều tương tự trong tương lai”_Xiao Chen cho biết.