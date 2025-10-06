Công an Hà Nội đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền ảo của Shark Bình

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx. Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội. Trước các thông tin trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tiến hành rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh nội dung phản ánh.

“Đến nay, các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận một đơn trình báo của anh L.N.H. (trú tại Ninh Bình). Anh H. cho biết đã tham gia dự án và bị thiệt hại khoảng 2.000 USD. Hiện phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ việc”, Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, mọi trường hợp gửi đơn trình báo đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định pháp luật, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981), thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, là Chủ tịch Tập đoàn NextTech – một gương mặt quen thuộc trong giới công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Fanpage Shark Nguyễn Hoà Bình tạo ra sự tranh cãi trên cộng đồng mạng khi nói về các dự án coin (tài sản số). Theo ông Bình, không ít startup phát hành coin, huy động được vài triệu USD rồi biến mất, khiến nhà đầu tư thua lỗ. Ông cũng thừa nhận bản thân từng có nhiều “bài học đắt giá” với tiền số từ năm 2017.

Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng đầu tư 2,5 triệu USD vào AntEx – một dự án DeFi được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, token AntEx mất tới 99% giá trị, website và các kênh truyền thông của dự án đều biến mất. Đến năm 2023, dự án này đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB, nhưng token mới cũng giảm 95% giá trị so với đỉnh, gần như mất trắng. Ông Bình cho rằng đây là bài học cảnh báo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cũng trên Fanpage, Shark Bình tố cáo CTO của dự án đã thực hiện hành vi “rug-pull” (rút thảm), có những hành vi gian dối và phản bội nhà đầu tư, khiến các cổ đông như ông bị mang tiếng oan trong nhiều năm. Ông cho biết đã từng muốn tố cáo người này ra cơ quan chức năng nhưng “đã hỏi nhiều cơ quan pháp luật rồi đành chịu, vì không có bằng chứng, không có cơ sở pháp lý nên rất rủi ro. Mình lãi hay không là ở lòng tốt của họ".

Liên quan đến dự án AntEx, trên mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều người tự nhận là nạn nhân, cho rằng mình bị lừa đảo khi đầu tư vào dự án này và đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để chờ được giải quyết.