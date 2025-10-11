Kinh tế 24h: Doanh nghiệp sẽ được cấp 'quota' xuất nhập khẩu vàng hàng năm

Doanh nghiệp sẽ được cấp 'quota' xuất nhập khẩu vàng hàng năm

Ngày 10/10/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 34, hướng dẫn Nghị định 24 (sửa đổi bởi Nghị định 232) về quản lý kinh doanh vàng, có hiệu lực cùng ngày. Theo đó, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép kinh doanh vàng miếng sẽ được cấp hạn mức (quota) xuất, nhập khẩu vàng hàng năm, dựa trên chính sách tiền tệ, cung-cầu vàng, dự trữ ngoại hối, và quy mô vốn của đơn vị.

Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép kinh doanh vàng miếng sẽ được cấp hạn mức (quota) xuất, nhập khẩu vàng hàng năm

Doanh nghiệp muốn sản xuất vàng miếng phải nộp hồ sơ xin giấy phép, Ngân hàng Nhà nước xem xét trong 30 ngày. Hạn mức xuất, nhập khẩu vàng (bao gồm vàng miếng và nguyên liệu) được xây dựng và cấp chậm nhất ngày 15/12 hàng năm bởi Hội đồng do Thống đốc thành lập. Các đơn vị phải báo cáo doanh số giao dịch hằng ngày hoặc khi được yêu cầu, đồng thời kết nối hệ thống dữ liệu để cung cấp thông tin về giá niêm yết, khối lượng, giá trị giao dịch. Giá vàng miếng phải được công khai tại địa điểm kinh doanh hoặc trang web.

Nghị định 232 (tháng 8/2025) đánh dấu bước ngoặt sau hơn một thập kỷ, chuyển từ độc quyền nhà nước sang cho phép một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu, sản xuất vàng miếng. Dự kiến, khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp (PNJ, DOJI, SJC) đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ để tham gia. Chính sách nhằm quản lý thị trường vàng minh bạch, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời kiểm soát cung-cầu và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ về 0%

Từ ngày 10/10/2025, thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ được giảm từ 1% về 0%, theo Nghị định 260 của Chính phủ, sửa đổi Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Quy định này cũng áp dụng cho các sản phẩm bằng vàng hoặc bạc, trong khi trang sức, đồ kỹ nghệ bằng bạc hoặc kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý tiếp tục giữ thuế suất 0%.

Bộ Tài chính cho rằng việc giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu khan hiếm và giá tăng cao. Mức thuế 0% nằm trong khung thuế suất 0-10% cho vàng trang sức, mỹ nghệ, phù hợp với nguyên tắc ban hành biểu thuế.

Hiện tại, thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu (chưa gia công) cũng ở mức 0% để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2012 đến nay, chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn vàng từ thị trường trong nước, nơi nguồn cung khan hiếm và giá vàng chênh lệch cao so với thế giới.

Chính sách này được kỳ vọng thúc đẩy ngành vàng trang sức, mỹ nghệ phát triển, tăng cường xuất khẩu và tận dụng hiệu quả nguồn lực trong bối cảnh giá vàng thế giới đang ở mức kỷ lục (vượt 4.000 USD/ounce). Đây cũng là một phần trong nỗ lực cải cách chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các hãng bảo hiểm chi hàng trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Theo báo cáo ngày 10/10/2025, các công ty bảo hiểm tại Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ đồng để bồi thường thiệt hại do các cơn bão số 9, 10, 11 gây ra. Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) xử lý gần 500 vụ tổn thất, bồi thường khoảng 120 tỷ đồng, trong đó bão số 11 gây ra gần 150 vụ, chi trả gần 20 tỷ đồng, chủ yếu cho xe cơ giới và tài sản. Các khu vực chịu thiệt hại nặng gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa (bão) và Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn (ngập lụt). VBI phối hợp với gara đối tác, mở rộng hỗ trợ cẩu kéo, khắc phục tổn thất.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ghi nhận 225 vụ tổn thất do bão số 10 (140 vụ xe cơ giới, 80 vụ tài sản) và 151 vụ do bão số 11 (138 vụ xe cơ giới, 13 vụ tài sản), tổng bồi thường vượt 100 tỷ đồng. Bảo Việt chi trả gần 400 vụ, tổng cộng trên 120 tỷ đồng. Tập đoàn Bảo hiểm DBV bồi thường hơn 300 vụ, trên 100 tỷ đồng. Công ty Bảo hiểm PTI ghi nhận hơn 100 vụ tổn thất xe cơ giới, ước tính 8 tỷ đồng, chủ yếu tại Thái Nguyên. Bảo hiểm PVI xử lý khoảng 130 vụ, bồi thường hàng chục tỷ đồng.

Bảo hiểm xe cơ giới và tài sản chịu tác động nặng nhất, trong khi các loại hình khác ít bị ảnh hưởng hơn. Các công ty bảo hiểm đang tích cực phối hợp với đối tác để kiểm tra, xử lý nhanh quyền lợi cho khách hàng, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Ra mắt nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 10/10/2025, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX ra mắt nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số DNEX Simulation tại Đà Nẵng, đánh dấu bước đầu phát triển hạ tầng tài chính số ở Việt Nam. DNEX chọn Đà Nẵng làm trụ sở nghiên cứu và thử nghiệm nhờ lợi thế hạ tầng, chính sách cởi mở và định hướng đô thị thông minh.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Tổng giám đốc DNEX, nền tảng hướng đến ba mục tiêu: đào tạo, xây dựng hạ tầng tài chính, và phát triển hệ sinh thái công nghệ số. DNEX Simulation hoạt động trong môi trường sandbox có kiểm soát, cho phép người học, nhà nghiên cứu và tổ chức mô phỏng giao dịch, quản lý danh mục, đánh giá rủi ro tài sản số mà không gây rủi ro tài chính thực tế. Nền tảng tập trung vào nghiên cứu, đào tạo, tuân thủ pháp luật, và là bước chuẩn bị trước khi xin cấp phép chính thức.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam, đánh giá DNEX Simulation là bước tiến để Đà Nẵng tiên phong trong tài chính số, hướng đến trung tâm tài chính khu vực. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định về sandbox tài sản số, Liên minh được thành lập để xây dựng hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch, chuẩn hóa quốc tế, thu hút đầu tư và nâng vị thế các địa phương như Đà Nẵng, TP.HCM.

Hiện tại, DNEX Simulation chỉ triển khai ở quy mô mô phỏng và đào tạo, chưa cung cấp giao dịch thực tế. Khi hành lang pháp lý hoàn thiện, DNEX sẽ xin cấp phép hoạt động, góp phần phổ cập kiến thức blockchain và nâng cao năng lực quản trị tài sản số tại Việt Nam.