Cỏ dại mọc khắp nơi, xưa là rau cho lợn, nay bỗng hóa “cây tiền”

Khi “cỏ dại” hóa “cây tiền”

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được mệnh danh là nơi có “rừng vàng, biển bạc”, bởi tìm ngẫu nhiên một loài cây mọc dại ở nước ta cũng có thể giúp bạn “hái ra tiền”. Cây cỏ mực là một ví dụ điển hình.

Cây cỏ mực (hay còn gọi là cỏ nhọ nồi, hàn liên thảo, kim lăng thảo) có tên khoa học là Eclipta prostrata L. hay Verbesina prostrata L. Cây thuộc họ Cúc.

Không chỉ phân bố ở Việt Nam, cỏ mực còn xuất hiện ở nhiều vùng sườn đồi ven ruộng lúa ở Trung Quốc. Do cây mọc nhiều và có thể đe dọa đến sự phát triển của cây trồng, nông dân xứ Trung hễ thấy cỏ mực sẽ nhổ bỏ để mang về làm thức ăn cho gia súc như lợn, bò.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một loài cây dại thông thường với phần thân mọc thẳng, cụm hoa màu trắng nằm ở đầu lá hoặc đầu cành. Tuy nhiên, nó lại ẩn chứa giá trị dược liệu quý giá.

Toàn cây cỏ mực có thể dùng làm thuốc, dùng tươi bằng cách giã và ép lấy nước hoặc phơi khô dùng dần.

Theo y học cổ truyền nước ta, cỏ mực có vị chua, ngọt, có công dụng bổ thận âm, dùng để chữa bệnh lị, đi tiểu ra máu. Trong dân gian thường dùng cỏ mực giã ra và vắt lấy nước uống để cầm máu khi bị rong kinh, bị thương chảy máu, v.v. Có người còn dùng cỏ mực ngoài da để chữa các bệnh nấm. Một số người còn dùng cỏ mực để nhuộm tóc hoặc dùng như thuốc mọc tóc.

Ở Trung Quốc, người ta cũng dùng loại cỏ này để nhuộm tóc đen. Chỉ cần bẻ thân cây, bạn sẽ thấy một chất lỏng màu đen từ từ chảy ra. Người ta thường hái cỏ mực về giã nát, đun nước, chắt lấy nước cốt và dùng để gội đầu. Sau một thời gian sử dụng, số lượng tóc bạc sẽ giảm dần.

Một số người già ở nông thôn Trung Quốc còn chia sẻ rằng, cỏ mực có thể ăn như một loại rau rừng. Thời xưa khi thực phẩm còn khan hiếm, cỏ mực chính là một trong những loại “rau cứu đói” giúp nhiều người vượt qua khó khăn.

Hiện tại, bạn có thể tìm mua cây cỏ mực tươi trên các sàn thương mại điện tử với giá bình dân, khoảng 34.000đ/kg. Ở Trung Quốc, giá cỏ mực tươi ở mức khoảng 16 NDT (57.000đ)/kg.