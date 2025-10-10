Giá dầu cắm đầu lao dốc trước tín hiệu tích cực ở Gaza và nguồn cung dồi dào

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Trong phiên cuối tuần, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 65 USD/thùng, giảm 1,6% so với ngày hôm trước; trong khi dầu WTI (West Texas Intermediate) rơi xuống dưới 62 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng một tuần qua.

Nguyên nhân chính đến từ hy vọng hòa bình ở Trung Đông, sau khi Israel phê chuẩn một thỏa thuận khung với Hamas. Theo đó, Hamas sẽ thả con tin để đổi lấy tù nhân, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài ở Gaza. Cuộc chiến này từng khiến khu vực Trung Đông - trung tâm cung ứng dầu mỏ toàn cầu - rơi vào bất ổn, đẩy giá dầu tăng vì lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, khi triển vọng hòa bình sáng lên, “phần giá cộng thêm do chiến tranh” (war premium) bắt đầu biến mất. Cùng lúc, nguồn cung dư thừa do OPEC+ và các nước sản xuất dầu ở châu Mỹ tăng sản lượng đã khiến giá dầu càng chịu áp lực giảm.

Một tàu chở dầu được một tàu kéo hộ tống trên eo biển Juan de Fuca giữa tiểu bang Washington và British Columbia, gần Victoria, British Columbia, Canada.

OPEC+ tăng sản lượng, tác động thế nào đến giá dầu?

Tổ chức OPEC+ (gồm các nước OPEC và đối tác như Nga) đã thống nhất tăng hạn ngạch sản xuất thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, nhằm giành lại thị phần toàn cầu. Mặc dù mức tăng thấp hơn dự báo, nhưng việc nâng sản lượng đã củng cố niềm tin rằng thị trường sẽ dư cung trong quý cuối năm.

Theo Citigroup, tâm lý chung của giới đầu tư hiện khá bi quan, dù vẫn có những khác biệt trong cách nhìn về triển vọng giá dầu. Các chuyên gia của ANZ Group Holdings cho rằng việc OPEC+ nâng mục tiêu sản xuất không nhất thiết khiến giá dầu giảm thêm, bởi phần lớn nguồn cung bổ sung này đã được thị trường “định giá trước”.

Dù vậy, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu có dấu hiệu chững lại và triển vọng kinh tế thế giới chưa sáng sủa, giá dầu khó có thể bật tăng mạnh trở lại trong ngắn hạn.

Mỹ đang làm gì để kiểm soát thị trường năng lượng?

Trong khi các yếu tố thị trường tác động đến giá dầu, chính quyền Mỹ cũng gia tăng sức ép lên Iran – một trong những nước xuất khẩu dầu lớn ở Trung Đông. Washington vừa trừng phạt hơn 50 cá nhân, công ty và tàu chở dầu liên quan đến hoạt động thương mại năng lượng của Iran, bao gồm cả một cảng nhập khẩu dầu chủ chốt và một nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc.

Đây là đợt trừng phạt mới nhất trong năm 2025 nhằm kiềm chế dòng chảy dầu mỏ từ Iran – quốc gia bị cáo buộc lách lệnh cấm vận thông qua các kênh thương mại ngầm. Các biện pháp này được xem là nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì ảnh hưởng trên thị trường năng lượng và kiểm soát nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tác động của các biện pháp trừng phạt có thể bị hạn chế, khi các nước châu Á – đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ – vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Iran qua nhiều hình thức linh hoạt.