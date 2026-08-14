Lễ cưới của Ronaldo chỉ có 4 khách mời, ngỡ ngàng hợp đồng hôn nhân

Lễ cưới cực giản dị của Ronaldo gây bất ngờ

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa trở lại tập luyện cùng toàn đội Al Nassr. Trước khi bắt đầu, HLV Ange Postecoglou đã gửi lời chúc mừng tới CR7 sau khi tiền đạo 41 tuổi chính thức làm lễ cưới với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez. Thông tin về lễ cưới của cặp đôi này được tung ra khá nhiều trong 2 tuần vừa qua nhưng đa phần đều sai hết.

Giấy đăng ký kết hôn của Ronaldo và Georgina

Mới đây, tờ Jornal de Noticias đã tung thông tin chi tiết về lễ cưới của siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo đó, cặp đôi này tổ chức lễ cưới cực kỳ ấm cúng và kín đáo tại căn biệt thự của Ronaldo ở Cascais (Bồ Đào Nha) vào lúc 13h30 ngày 11/8, đúng 1 năm sau ngày họ đính hôn.

Người chủ trì hôn lễ là Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, hộ tịch viên di chuyển tới từ Porto. Một điểm đáng chú ý là mẹ của siêu sao người Bồ Đào Nha, bà Doloris, cùng các anh chị em của CR7 không có mặt tại lễ cưới. Người thân của Ronaldo có mặt trong lễ cưới là các con của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Danh sách khách mời cũng cực kỳ khiêm tốn với chỉ vỏn vẹn 4 người. Đó là Ivana Rodriguez, em gái của Georgina, Miguel Paixao, bạn thân của Ronaldo từ thời ở Sporting Lisbon và cặp vợ chồng thợ kim hoàn người Tây Ban Nha, Jose Rodriguez Sangil và Monica Gonzalez Martinez, là những người làm chứng.

Điều đó cho thấy Ronaldo muốn tối giản nhất có thể nên không muốn bị giới truyền thông đeo bám. Các thợ săn tin đã theo dõi hành tung của những người thân của Ronaldo cũng như các địa điểm có thể tổ chức lễ cưới của siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tất cả đã bị “việt vị”.

Ronaldo "bảo hiểm" cho tương lai

Một thông tin đáng chú ý khác là Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân vào một ngày trước đó (10/8). Theo đó, cặp đôi này chấp nhận việc tài sản cá nhân của đôi bên giữ nguyên quyền sở hữu sau khi thành hôn chứ không nghiễm nhiên trở thành tài sản chung.

Ronaldo vẫn "bảo hiểm tương lai" với bản hợp đồng tiền hôn nhân

Điều đó mang ý nghĩa khá quan trọng bởi nếu trong trường hợp đôi bên chia tay, Georgina Rodriguez sẽ không được hưởng một nửa tài sản trị giá 500 triệu USD của Ronaldo! Thực ra, hợp đồng tiền hôn nhân này đã rất phổ biến trong giới thượng lưu tại châu Âu trong những năm gần đây. Bản hợp đồng này sẽ giúp Ronaldo không phải dính vào vụ kiện liên quan đến phân chia tài sản trong trường hợp đôi bên quyết định ly dị.