Khu nhà giàu được Mbappé, Cristiano Ronaldo chọn làm nơi ở

Khu dân cư cao cấp La Finca nằm tại Pozuelo de Alarcón, phía tây Madrid, Tây Ban Nha. Vị trí này giúp cư dân kết nối thuận tiện với trung tâm thủ đô, đồng thời duy trì không gian sống riêng tư, tách biệt với khu vực đô thị đông đúc.

La Finca được ví như "Beverly Hills" của Madrid nhờ quy hoạch khép kín, hệ thống an ninh nhiều lớp, nhà diện tích lớn và mật độ cư dân thấp.

Ảnh: Google Earth

Khu đô thị bắt đầu hình thành từ cuối thập niên 1980, sau khi doanh nhân Luis García de Cereceda mua khu đất có rừng thông cũ cạnh Somosaguas. Đến năm 2000, khoảng 100 ha được chuyển nhượng cho các công ty bất động sản, mở ra giai đoạn phát triển La Finca theo mô hình khu nhà ở hạng sang.

Ảnh: Promora

La Finca được quy hoạch theo hướng biệt lập, với đường nội khu riêng, hàng rào bao quanh, chốt kiểm soát tại lối vào, camera, cảm biến hồng ngoại và tuần tra 24h. Người ngoài chỉ có thể vào khu ở khi được cư dân mời. Ảnh: Dermot Corrigan/The Athletic

Cách tổ chức này giúp khu dân cư trở thành lựa chọn của nhiều cầu thủ, doanh nhân và người nổi tiếng. Giá trị của La Finca không chỉ nằm ở diện tích nhà, mà còn ở khả năng kiểm soát tầm nhìn, hạn chế tiếp cận từ bên ngoài và giữ sinh hoạt riêng tư.

Ảnh: Promora

Bất động sản tại La Finca có thiết kế hiện đại, ưu tiên các không gian xanh. Tại đây không chỉ có nhà ở, khu vực xung quanh phát triển thêm công viên, trung tâm thể thao, nhà hàng, trường học quốc tế và bệnh viện tư nhân. Microsoft và Uber cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp có văn phòng tại khu này.

Ảnh: Thegreataddress

Với cầu thủ chuyên nghiệp, cách bố trí tại La Finca đáp ứng ba nhu cầu chính: riêng tư, di chuyển thuận tiện và bổ sung không gian tập luyện tại nhà.

Bên cạnh đó, một số nhà hàng tại đây bố trí khu riêng cho cầu thủ và gia đình, giúp họ dùng bữa trong không gian ít bị chú ý. Đây cũng là cách La Finca mở rộng từ một khu dân cư khép kín thành hệ sinh thái sống - làm việc - giải trí cho nhóm khách hàng thu nhập cao.

Ảnh: Nytimes

La Finca được truyền thông Tây Ban Nha biết đến rộng hơn khi nhiều cầu thủ Real Madrid chuyển đến sinh sống. Raúl González được nhắc như một trong những người mua villa sớm tại đây. Sau đó, khu dân cư tiếp tục gắn với các cầu thủ Iker Casillas, Gareth Bale, Ángel Di María, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, cùng một số huấn luyện viên như José Mourinho và Diego Simeone trong thời gian làm việc tại Madrid.

Đặc điểm chung của các căn nhà tại đây là diện tích lớn, sân vườn riêng, bể bơi, gara nhiều xe và không gian phụ trợ cho giải trí và tập luyện. Nhiều biệt thự cao cấp còn có bể bơi nước ấm, hầm rượu, phòng chiếu phim, phòng gym và spa.

Ảnh: A-cero

Theo nhật báo Pháp Le Parisien, Mbappé mua lại biệt thự từng thuộc sở hữu của Gareth Bale trong khu La Finca. Thương vụ có giá 11 triệu euro, tương đương khoảng 329 tỷ đồng.

Ảnh: Instagram Gareth Bale

Bất động sản nằm trên khu đất khoảng 3.000 m2, diện tích xây dựng khoảng 1.100 m2, gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, hồ bơi trong nhà, khu xông hơi, phòng gym và rạp chiếu phim riêng.

Công trình được thiết kế theo hướng kiến trúc tối giản, hình khối trắng, nhiều mảng kính lớn và các không gian ngoài trời liên kết với sân vườn. Khuôn viên ngoài trời tại đây có hồ bơi, sân bóng đá, sân bóng rổ và khu tập golf riêng. Theo OK Diario, tờ báo điện tử trực tuyến của Tây Ban Nha, đây cũng là điểm khác biệt của căn nhà, gắn với sở thích chơi golf của Bale khi còn sống tại Madrid.

Ảnh: Google Earth

Cristiano Ronaldo từng chọn La Finca làm nơi ở trong giai đoạn thi đấu cho Real Madrid. Công trình do kiến trúc sư Joaquín Torres thiết kế, có diện tích khoảng 799 m2. Biệt thự gồm 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm, theo phong cách hiện đại và không gian mở. Dấu ấn cá nhân xuất hiện ngay từ lối vào, với chữ CR trên phần kim loại của cửa chính.

Ảnh: Instagram Cristiano Ronaldo

Không gian sinh hoạt của Ronaldo tại La Finca không chỉ phục vụ nhu cầu ở. Bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời, phòng gym, sân bóng riêng và khu phục hồi thể chất cho thấy biệt thự được tổ chức theo lịch sinh hoạt của một cầu thủ chuyên nghiệp. Các tiện ích này giúp Ronaldo duy trì tập luyện, nghỉ ngơi và phục hồi ngay trong khuôn viên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cơ sở của câu lạc bộ.

Sau khi Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia thi đấu, biệt thự được đưa ra thị trường cho thuê với giá khoảng 11.000 USD mỗi tháng.

Ảnh: Instagram Cristiano Ronaldo