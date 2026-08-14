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Ronaldo khoe "giao diện" mới gây sốt sau lấy vợ, bị so sánh với Garnacho

Sự kiện: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo có ngày trở lại Al Nassr với diện mạo mới, khiến các CĐV không khỏi thích thú.

Ronaldo trở lại Al Nassr sau khi làm đám cưới với Georgina Rodriguez ở Bồ Đào Nha. Anh lập tức nhận được sự chào đón đặc biệt đến từ HLV Ange Postecoglou và các đồng đội. 

Trong đoạn video được Al Nassr chia sẻ, huấn luyện viên Postecoglou đã nói chuyện với các cầu thủ trước khi chào đón đội trưởng Al Nassr trở lại sau khi lấy vợ. Cả khán phòng vỗ tay tán thưởng khi Ronaldo mỉm cười, cúi đầu nhẹ và nháy mắt đầy trân trọng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng trở lại với kiểu tóc khác biệt rõ rệt.

Ronaldo nhuộm màu tóc mới, từ nâu sẫm thường thấy sang màu vàng óng ánh bắt mắt. Việc này giúp anh trở nên nổi bật hơn hẳn trên sân tập của Al Nassr.

Ronaldo gặp HLV&nbsp;Postecoglou trong giao diện mới

Ronaldo gặp HLV Postecoglou trong giao diện mới

Người hâm mộ đã vô cùng phấn khích khi thấy được giao diện mới của Ronaldo. Tờ The Sun ghi nhận một số bình luận đáng chú ý: "Ronaldo sau khi kết hôn trông đã khác hẳn rồi; Trông Ronaldo thật bảnh bao; Có vẻ màu tóc này giống với Garnacho, người luôn coi Ronaldo là thần tượng".

Trở lại với lễ cưới của Ronaldo, đây là buổi lễ rất khác so với đám cưới xa hoa của người nổi tiếng mà nhiều fan đã tưởng tượng. Họ kết hôn vào ngày 11/8, trong buổi lễ thân mật và kín đáo ở Cascais. 5 người con của Ronaldo và Georgina đều tham dự lễ cưới.

Sau khi kết hôn, Ronaldo tiếp tục bước vào quá trình tập luyện với Al Nassr để hướng tới mùa giải 2026/27. Anh không chỉ mong cùng Al Nassr đoạt thêm danh hiệu, mà còn hướng tới cột mốc 1000 bàn thắng. 

Hiện Ronaldo đã có trong tay 976 bàn. Anh đang có cơ hội rất lớn để cán mốc 1000 bàn lịch sử ngay trong mùa giải tới. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2026 09:08 AM (GMT+7)
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